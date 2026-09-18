「別拿廣大興製造仇恨」惹議 馬文君反擊：記得廣大興是在捍衛漁民

立委馬文君針對政府將退役500噸級巡防艦整修後援贈菲國一事，重提2013年廣大興28號事件，質疑台菲仍有漁權及海域執法爭議，政府卻替菲國修船、送船，要求說明修繕費用、預算來源、決策程序及使用限制。

馬文君表示，杜奕謹以「別拿廣大興製造仇恨」大談國格，就應把歷史完整說清楚！廣大興事件後，當時馬英九政府要求菲律賓正式道歉、賠償、徹查嚴懲並啟動漁業談判；菲方未充分回應，政府立即祭出11項制裁，包括凍結菲勞申請、召回駐菲代表、停止高層交流及部分經貿活動，才促成菲方道歉、賠償及追究涉案人員責任。

馬文君說，「記得廣大興，不是製造仇恨」，而是不能忘記台灣漁民曾付出的生命代價，更不能因菲律賓事後道歉、賠償及判刑，就假裝台菲之間的海域與漁權爭議已經完全消失。

她指出，當年政府面對菲律賓開槍，採取制裁、追究責任等強硬作法；如今卻將一艘曾經執行護漁任務的海巡艦整修後送給菲律賓，甚至規畫赴菲執行遠洋敦睦，「到底是誰在捍衛主權、捍衛國格？」

馬文君表示，日本與菲律賓今年5月啟動專屬經濟海域劃界談判，範圍與我國東部經濟海域高度重疊，台灣卻沒有坐上談判桌；「日菲忙著瓜分台灣經濟海域」，政府卻忙著替菲律賓修船、送上執法船。

她質疑，政府看不到替台灣爭取上談判桌，也看不到對日菲表達嚴正立場，反而忙著深化與菲律賓的海巡合作，「這就是杜奕謹口中的國格？」

馬文君也質疑，這艘退役海巡艦的修繕費用從哪裡來，是菲律賓負擔還是由台灣人民買單？整修、測試及送交需要多少費用，又經過什麼決策及資產處分程序？菲律賓到底承諾了什麼，台灣又換回了什麼？

她強調，國際合作不是不能做，但不能拿國家資產、人民納稅錢及漁民權益做人情，要求政府把援贈艦艇的修繕費用、預算來源、決策程序、使用限制及援贈條件向國人說清楚。