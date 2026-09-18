小黨聯盟揭妙天宗教政治網絡關係 點名徐欣瑩說清楚利益迴避問題

台灣前進陣線今公布妙天宗教與政治網絡關係，質疑宗教勢力介入政治的透明度，更點名國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，呼籲徐說清楚公職與宗教團體職務界線，落實利益迴避。

時代力量黨主席王婉諭表示，宗教人士可以參政，政治人物也可以有宗教信仰；但當同一批人反覆出現在宗教法人、企業、媒體與政黨中，甚至宗教核心人物本人直接擔任政黨負責人，社會就有必要知道宗教角色與政治角色之間的界線到底在哪裡。

王婉諭舉例，妙天交付柯文哲1000萬元現金，依檢方書狀內容，其中800萬元後續以多人名義存入台灣新故鄉智庫協會帳戶，另外200萬元作為協會日常支出。如果沒有後來的司法調查，外界至少無法從一般政治獻金公開機制辨識這1000萬元的實際來源是妙天，凸顯宗教資源進入政治時，現行透明機制有看不到的地方。

時代力量新竹縣竹北東區議員候選人張育慈表示，此次整理出妙天相關網絡橫跨六個領域，包括宗教財團法人、宗教社團、營利事業、媒體、政黨及實體設施。其中部分事業位於新竹，包括新埔北莊福園、關西琉璃光蓮花世界；政治組織則從2015年民國黨、2018年國會政黨聯盟，一路延伸到2023年中國國花黨及後來更名的中華梅花黨。

張育慈指出，新竹政治人物中以徐欣瑩留下的公開紀錄最完整，也最有必要向選民說明。司法院2023年的釋迦牟尼佛救世基金會第五屆董事變更登記中，徐欣瑩仍列名董事；2024年徐重返立法院時，妙天本人也與徐欣瑩父親一同陪同。今年7月，徐欣瑩更公開稱是妙天弟子，指妙天是「一生敬重的師父」。

張育慈質疑，徐欣瑩現在是否仍擔任釋迦牟尼佛救世基金會董事？如果已卸任，何時完成變更登記？目前是否還在其他妙天相關宗教法人或組織擔任正式職務？如果未來擔任新竹縣長，遇到相關宗教法人、殯葬設施、土地開發或其他涉及縣府行政權限的案件，又將如何利益迴避？徐欣瑩的宗教信仰是個人自由，但一名已完成登記的新竹縣長候選人，其公職身分與正式組織職務之間的界線，應該有清楚、可供外界核對的說明。

台灣前進新竹縣竹東、五峰議員候選人林裙靜表示，到了2026年，妙天相關人物已分散在不同政黨與無黨籍身分中，例如國民黨竹北市長候選人吳旭智，曾任救世基金會董事、世界地球佛國總會理事及世界領袖教育和平基金會董事，也曾任民國黨主席與國會政黨聯盟中央常務委員；法院法人登記也可確認吳旭智曾列名世界地球佛國總會理事。