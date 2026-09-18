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高市二次內閣登場 郭國文：自民黨、維新會「去中親台連線」成新局

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文。聯合報系資料照
立法院亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文。聯合報系資料照

日本首相高市早苗近日完成第二次內閣改組，並將新內閣定位為「決斷與挑戰、執行的內閣」。立法院亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文今天表示，從台灣角度觀察，這次改組有兩個訊號值得關注，包括自民黨與日本維新會由「閣外協力」正式走向「閣內協力」，以及去中親台政治力量進一步進入日本政府核心。

郭國文指出，第一個訊號是自民黨與維新會深化合作，由閣外轉閣內，過去維新會主要在內閣外提供政治支持，此次維新會前幹事長中司宏首度入閣，擔任規制改革特命擔當大臣，象徵自民黨與維新會合作正式由「閣外」走向「閣內」；此外，維新會還有2名副大臣、3名政務官進入政府，讓兩黨合作進一步深入政府實際運作。

郭國文說，維新會長期對台灣友好，在外交國防、經濟安全保障及台日交流等議題上均展現積極態度，如今從閣外支持走入政府體系，對台灣而言具有不同以往的意義。

郭國文表示，第二個訊號是去中親台連線成形，這次高市內閣在外務、防衛、財政等重要職位維持主要閣員，外交與安全保障政策延續性明確；另一方面，原總務大臣林芳正未獲續任，這位長期被視為日本政壇親中派代表之一的政治人物退出內閣。

郭國文指出，一方面親中勢力淡出，另一方面長期對台友好的維新會從大臣一路延伸至副大臣、政務官，形成「自維閣內連線」，也讓「去中親台」的政治力量進一步進入日本執政核心。

郭國文說，這次改組不只是人事更替，更反映日本政府內部政治力量正在重新配置，對台灣而言，接下來值得持續觀察自維閣內合作深化後，對日本外交、安全保障及台日關係可能帶來的影響。

郭國文 內閣 自民黨

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