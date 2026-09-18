司法獨立下跌肇因憲法法庭停擺？王鴻薇：至今仍違法開會

瑞典國際智庫近期公布「2026全球民主現況」，台灣的司法獨立從原本的「高表現」降級為「中等表現」。對此，國民黨立委王鴻薇今表示，自從賴清德總統上任以來，台灣人民對司法的信任度越來越差，早就是鐵錚錚的事實。

王鴻薇表示，民進黨政府臉都丟到國際上了，居然還不知反省，說這是因為「憲法法庭長期無法運作」所致。行政院根本在公然說謊，憲法法庭至今仍專斷獨行違法開會，哪來無法運作？

王鴻薇批評，憲法法庭癱瘓不是事實，事實上從114年憲判字1號開始，司法院就開始大法官違法判決，違反已公告實行的不論新的還是原本的憲法訴訟法，甚至有三位大法官拒絕配合而被排除，至今已經判決七案，這都是在執政黨號稱憲法法庭「停擺」的狀況發生，國際社會當然不可能不知道。

王鴻薇接著指出，台灣國會監督效能有獲國際肯定，報告中明確指出，全球只有13個國家的「國會監督效能」指標進步，台灣就是其中之一，代表國際社會高度肯定我國國會發揮的監督制衡力量。如果司法獨立倒退要扯憲法法庭提名人選，那顯然問題絕不在國會，因為國會否決就是監督效能的一環，國際等於肯認，賴總統不提名大法官，才是真正的問題。

王鴻薇說，其實從賴總統上任以來，國內各項民調早就顯示，台灣人民對司法的信任度越來越差，早就是鐵錚錚的事實，民進黨蒼白的狡辯，只是更顯其心虛而已。