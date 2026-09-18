賴清德台東視導防災演練 應變中心到特搜現場「半預警無腳本」驗戰力

總統賴清德今天赴台東出席「115年國家防災日大規模震災救災動員演練」，從災害應變中心指揮調度、通訊系統整合，到傷患收治及特種搜救實地救援，逐一了解各單位面對大規模地震災害的應變作為，並肯定中央、地方及國際救援團隊共同投入，透過接近實戰的演練提升防救災量能。

此次演練以花東縱谷南段發生規模7.3地震為情境，模擬地震造成道路、基礎設施及通訊等系統受損，中央與地方啟動災害應變機制。賴清德先前往應變中心了解指揮調度情形，掌握各單位如何進行災情彙整、救援資源調度及跨單位協調。

面對大型災害可能造成通訊中斷，這次演練也特別納入通訊備援機制，透過不同通訊設備及系統維持災害現場與指揮中心間的聯繫，確保即使部分基礎設施受損，救災指揮仍能持續運作。

在傷患救治部分，演練模擬大量傷患送醫及緊急醫療處置情境，相關單位進行傷患檢傷分類、醫療後送及收治作業，展現災害發生後從現場救援到醫療體系接手的完整應變流程。

賴清德隨後前往特種搜救演練現場，了解搜救人員在災害現場執行搜索、救援及傷患救出等任務，並與參與演練的國內外搜救及緊急醫療人員交流。

賴清德致詞表示，今年演練採取「半預警、無腳本」方式，模擬關鍵基礎設施受損及外部資源中斷情境，並將去年丹娜絲颱風及馬太鞍溪堰塞湖災害經驗納入，強化通訊中斷備援、災民疏散及收容安置等課題，藉此檢驗中央與地方防災協作能力。

他指出，這次演練共有來自11個國家、超過150名搜救及緊急醫療人員與台灣共同演練，另有75名國際觀摩團成員及18個駐台館處代表參與。災害沒有國界，平時透過共同演練建立程序與默契，災難真正發生時才能發揮更有效的救援力量。

他表示，過去兩年台灣持續拓展國際防救災合作，目前台灣特種搜救隊已建立輪值機制，重大災害發生後可在4小時內完成待命，未來台灣有能力也有意願在國際需要時投入人道救援。

賴清德表示，下周一是921大地震27周年，也是台灣國家防災日，這次演練自周三起連續3天，在接近實戰的環境下，中央、地方及國際救援團隊共同因應大規模地震情境，檢驗台灣面對重大災害的應變能力。

賴清德強調，唯有實事求是、精益求精，才能全面提升救災量能，確保人民生命財產安全及社會正常運作，這也是推動「全社會防衛韌性」的重要目標。

他也表示，近兩年政府積極培訓防災士，去年人數突破10萬人，目前已超過17.7萬人，並透過台灣全民安全指引提升全民自救、互救及災害應變能力。他說，政府有準備、民間有能力、社會有信任，再加上國際夥伴彼此支援，台灣的韌性才能持續提升。

總統賴清德今天出席視察台東國家防災日大規模震災救災動員演練致詞，強調透過實戰演練提升全社會防災韌性。記者尤聰光／攝影