賴清德台東視導防災演練 應變中心到特搜現場「半預警無腳本」驗戰力
總統賴清德今天赴台東出席「115年國家防災日大規模震災救災動員演練」，從災害應變中心指揮調度、通訊系統整合，到傷患收治及特種搜救實地救援，逐一了解各單位面對大規模地震災害的應變作為，並肯定中央、地方及國際救援團隊共同投入，透過接近實戰的演練提升防救災量能。
此次演練以花東縱谷南段發生規模7.3地震為情境，模擬地震造成道路、基礎設施及通訊等系統受損，中央與地方啟動災害應變機制。賴清德先前往應變中心了解指揮調度情形，掌握各單位如何進行災情彙整、救援資源調度及跨單位協調。
面對大型災害可能造成通訊中斷，這次演練也特別納入通訊備援機制，透過不同通訊設備及系統維持災害現場與指揮中心間的聯繫，確保即使部分基礎設施受損，救災指揮仍能持續運作。
在傷患救治部分，演練模擬大量傷患送醫及緊急醫療處置情境，相關單位進行傷患檢傷分類、醫療後送及收治作業，展現災害發生後從現場救援到醫療體系接手的完整應變流程。
賴清德隨後前往特種搜救演練現場，了解搜救人員在災害現場執行搜索、救援及傷患救出等任務，並與參與演練的國內外搜救及緊急醫療人員交流。
賴清德致詞表示，今年演練採取「半預警、無腳本」方式，模擬關鍵基礎設施受損及外部資源中斷情境，並將去年丹娜絲颱風及馬太鞍溪堰塞湖災害經驗納入，強化通訊中斷備援、災民疏散及收容安置等課題，藉此檢驗中央與地方防災協作能力。
他指出，這次演練共有來自11個國家、超過150名搜救及緊急醫療人員與台灣共同演練，另有75名國際觀摩團成員及18個駐台館處代表參與。災害沒有國界，平時透過共同演練建立程序與默契，災難真正發生時才能發揮更有效的救援力量。
他表示，過去兩年台灣持續拓展國際防救災合作，目前台灣特種搜救隊已建立輪值機制，重大災害發生後可在4小時內完成待命，未來台灣有能力也有意願在國際需要時投入人道救援。
賴清德表示，下周一是921大地震27周年，也是台灣國家防災日，這次演練自周三起連續3天，在接近實戰的環境下，中央、地方及國際救援團隊共同因應大規模地震情境，檢驗台灣面對重大災害的應變能力。
賴清德強調，唯有實事求是、精益求精，才能全面提升救災量能，確保人民生命財產安全及社會正常運作，這也是推動「全社會防衛韌性」的重要目標。
他也表示，近兩年政府積極培訓防災士，去年人數突破10萬人，目前已超過17.7萬人，並透過台灣全民安全指引提升全民自救、互救及災害應變能力。他說，政府有準備、民間有能力、社會有信任，再加上國際夥伴彼此支援，台灣的韌性才能持續提升。
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