健康幣10月上路 許宇甄憂弱勢兌換不公 籲設保障機制

「健康幣」將在10月1日上路，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，以兌換相關產品鼓勵民眾做成人健檢、癌症篩檢、接種疫苗，讓醫療資源從病後治療前移到疾病預防的方向值得支持；但健康幣換東西若涉及醫療自費項目，恐有弱勢民眾醫療公平問題，衛福部應公布「不需額外付費」即可取得商品或服務的比例、額度及保障機制。

許宇甄說，預防工作做得好，不僅人民更健康，也有助減輕未來醫療及健保負擔。因此，健康幣真正需要討論的從來不是「要不要促進健康」，而是政府如何把一項健康政策做得公平、長久，而且財務責任清楚。

許宇甄指出，衛福部先前說明，健康幣相關政府預算主要用於系統建置及點數換算機制，2026年至2027年的平台預算約為5076萬元至5700萬元，至於實際兌換服務則採民間參與模式。

許宇甄表示，政府負責設計政策、發出健康幣，但人民最後能換到多少實質商品與服務，仍高度仰賴企業願意提供多少優惠。公私協力當然沒有問題，但政府不能只說「企業響應」，卻不說明企業負擔多少、優惠額度多少、合作多久，以及業者停止合作後，民眾已累積的健康幣如何保障？

許宇甄認為，政府公布的兌換範圍涵蓋零售商品、醫療服務、運動課程及保險等，先前規畫也包括自費疫苗等醫療服務。這就涉及另一個更重要的公平問題：如果部分具有吸引力的兌換項目必須搭配自費醫療、保險、運動課程或其他額外消費，有能力再掏錢的人自然有更多選擇，經濟弱勢是否能得到同樣的健康回饋？

許宇甄強調，預防勝於治療，但公共衛生同樣不能忘記健康平等。衛福部應公布各類兌換項目中「不需額外付費」即可取得商品或服務的比例、合作業者提供的總兌換額度及保障機制。健康幣應該真正讓全民受益，而不是政府負責發幣、企業負責提供價值，最後不同經濟能力的民眾，拿到同樣的健康幣，卻換到完全不同的實質利益。