林佳龍接見密西根州長 盼共創繁榮與供應鏈安全

美國密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer）率眾訪台，外交部今天表示，外交部長林佳龍昨天接見訪問團一行人，針對雙邊經貿合作及高科技供應鏈韌性等議題交換意見，也盼與密西根州推進合作，共創台美繁榮與供應鏈安全。

外交部今天透過新聞稿指出，林佳龍昨天接見魏美桂一行時指出，台美在國家及地方層級合作日益緊密，目前美國已有近半數州在台設立辦事處，其中密西根州於2024年來台設處，雙邊關係持續深化。

林佳龍提到，台灣以台美「對等貿易協定」（ART）、「投資合作備忘錄」（MOU）及「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）3大支柱為基礎，前瞻戰略布局台美經貿投資關係。

另外，台美今年也簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，並就AI與無人機供應鏈、數位基礎建設等高科技人才培育等7大議題達成重要決議，彰顯台灣在全球民主供應鏈的關鍵地位。

林佳龍說，台灣將以獨特的「台灣模式」與美國深化供應鏈合作，促成台美由共同參與的「利害關係人」（stakeholder），走向共享成果的股東（shareholder），透過此模式將企業投資轉化為產業聚落，締造地方利益與長期信任，實現台美「聯合艦隊」（team of teams）的願景，也盼未來與密西根州攜手推進相關合作，共創台美繁榮與供應鏈安全。

魏美桂說，台灣與密西根州投資往來熱絡，雙方在2023年簽署「經濟合作備忘錄」（MOU）的基礎上，以在半導體、電動車及人工智慧等領域的產學合作為核心，共同打造供應鏈韌性，雙邊合作更延伸至防衛領域。

魏美桂表示，密西根州受惠於合適的自然環境，以無人機為重點發展產業，發展出完整的研發、人才培育、產品訓練及測試的生態系，期盼藉由此次訪台，讓台灣民眾切實感受與密西根州的緊密連結，以及密西根州對深化台美夥伴關係的投入與承諾。

外交部指出，密西根州參、眾議會連續5年通過友台決議，彰顯對台支持及友誼，魏美桂也是第3度率眾訪台，外交部誠摯歡迎魏美桂來訪，並盼深化雙方在經貿及高科技領域的互利互惠夥伴關係。