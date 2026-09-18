外交部：台灣7度獲選WTO論壇舉辦研討會 持續國際貢獻

外交部今天表示，世界貿易組織（WTO）在日內瓦舉行年度「公共論壇」，台灣第7度獲選舉辦研討會，探討新興科技如何協助微中小企業拓展全球供應鏈，及跨境服務貿易機會。台灣將持續透過國際平台分享經驗，展現對多邊經貿體系的參與及貢獻。

WTO在15日至17日於日內瓦舉行「公共論壇」（Public Forum），外交部透過新聞稿指出，台灣以「邁向包容性服務貿易－數位賦能下微中小企業於供應鏈之新機會」（New Services Opportunities forMSMEs by Digital Empowerment）為題，從眾多提案中脫穎而出，獲選於17日舉辦研討會。

外交部說，研討會由台灣駐WTO代表黃昭元主持，同時邀請國立清華大學科技管理學院院長彭心儀、中華民國全國工業總會秘書長呂正華，以及「WTO法律諮詢中心」律師等人擔任講者，分別從政策、產業及國際經貿規範等面向，介紹微中小企業數位轉型及參與全球服務貿易的經驗，探討新興科技與數位工具如何協助微中小企業拓展全球供應鏈，及跨境服務貿易機會。

外交部表示，研討會吸引澳洲、歐盟、海地、立陶宛、墨西哥、巴拉圭、波蘭、秘魯、瑞士及泰國等駐WTO代表團成員、WTO秘書處官員及非政府組織「社會經濟發展中心」（CSEND）等各界人士參與。

外交部指出，與會人士就數位化帶來的機會，以及微中小企業面臨的挑戰交換意見，同時呼籲強化WTO服務貿易規範、推動能力建構及深化國際合作，協助微中小企業融入全球服務經濟及供應鏈，促進更具包容性的服務貿易發展。

外交部表示，WTO「公共論壇」是WTO規模最大的年度對外推廣活動，今年吸引超過4600人實體參與。台灣自2016年起已7度獲選於公共論壇舉辦研討會，持續透過國際平台分享經驗，展現台灣對多邊經貿體系的參與及貢獻。