介文汲：川普御用機場親迎習近平 視中國平起平坐 恐拿台灣當前提

「川習二會」下周登場，傳出美國總統川普為迎接來訪的大陸國家主席習近平，將親自接機展現超規格接待。駐紐西蘭前代表介文汲今接受廣播節目「千秋萬事」專訪，表示川普的世界觀是國家分大小，小的就要聽大的，世界是大國決定的，至於誰是大國，目前只有3個：美國、中國跟俄羅斯，在川普的叢林裡面，中國已可跟美國平起平坐。

川普今年5月訪問北京，習近平派大陸國家副主席韓正接機，這次習近平回訪，川普罕見親自接機。對此，介文汲表示，元首親自到機場迎接訪賓的確不多見，在江湖上行走，拳頭要大，川普認為世界是大國決定的，國有大有小，小國就要聽大國的，親自接機的安排就是對大國的認可，至於中國大陸跟俄羅斯的差別，不僅在於有武力，還有滿滿的鈔票。

介文汲進一步分析，在川普的叢林裡面，另外還有兩隻獅子，川普願意與其平起平坐，一個是俄羅斯總統普亭，另一個是習近平，普亭屬於那種還在穿草鞋的弟兄，至於習近平除了有拳頭還有鈔票，已經開公司做董事長了。

傳習近平專機將降落在安德魯空軍基地，介文汲認為有特殊意義。介文汲說明，安德魯空軍基地不同於其他民用機場，川普出訪也是直接從白宮南草坪，飛往安德魯空軍機場，等於是川普的御用機場。

介文汲指出，川普上次赴陸，被安排參觀北京天壇，東道主用隱喻的方式，凸顯中國歷史的悠久，但美國傳達訊息的方式比較直接，所以川普親自接機，會不會趁機搞小動作，「美式接機」會玩哪些梗，「棉裡藏針」處處玄機，很多戲可以看。

外界擔心川習二會，台灣是否成為中美交易籌碼，介文汲直言，習近平願意出訪華府「台灣問題一定是前提」，前提沒說好根本不會去，可能要求美國對台軍售不能解凍，也不能前腳剛走第二天就批准，中國會觀察美國是否搞小動作，至於原定交機的兩架F-16，如今飛到夏威夷就不動，仍未飛回台灣，都顯示在川習二會前，美國並不想破壞氣氛。