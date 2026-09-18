國家祈禱早餐會 蕭美琴：經濟依賴被當脅迫工具 自由貿易面臨挑戰

副總統蕭美琴今出席「2026年的國家祈禱早餐會」，她在致詞時提到世界局勢的三大挑戰，特別點出，國際的自由貿易體系發生劇烈變動，甚至經濟有時也被拿來當作脅迫的工具。

蕭美琴表示，回顧過去這段期間，世界充滿不確定性、戰爭與衝突持續，國際秩序也快速地在變化當中，科技與經濟的發展，帶來許多令人期待的機會，但是也帶來一些相互依賴的脆弱之處。

蕭美琴指出，台灣所面對的環境也更加複雜，從經濟貿易、極端氣候，到天然的災害，甚至地緣政治與國際的安全，各式挑戰彼此交織，深深影響到每個人的生活。

蕭美琴點出三點世界局勢，先提到國際的經濟局勢以及自由貿易體系劇烈的變動；她指出，今天的世界，各國之間經濟相互依存，但是這經濟的依賴，有時也被拿來作為脅迫的工具，許多國家的工業基礎以及人口結構也正在歷經許多的挑戰，供應鏈重新布局，自由貿易面臨前所未有的挑戰，也比過去更加的複雜。

蕭美琴說，即便在這樣的環境當中，台灣卻展現出令人驚艷的韌性，從半導體、人工智慧，到先進科技以及許多關鍵的產業，台灣人用能力及努力，在世界經濟變局中，走出一條屬於自己的道路。

蕭美琴也提到，極端氣候變遷所帶來的考驗，指台灣過去這一年還是持續面臨極端氣候所帶來的暴雨、洪水的災害；蕭美琴也以尼泊爾的土石流、森林野火為例，指世界也正面臨同樣的挑戰。

蕭美琴最後則提到地緣政治以及對世界和平的挑戰，指世界上許多地方，今天依舊在戰火的蹂躪當中，國際局勢也快速的變化，地緣政治的競爭，讓人對未來感到不安，但也正因為如此，大家更珍惜自由與民主，更珍惜能夠選擇自己的人生，追求夢想，活得有尊嚴的權利。

蕭美琴說，大家可以因為不同而競爭，也可以選擇理解、尊重和包容；大家可以在困難面前退縮，也可以選擇勇敢，選擇準備，選擇一起承擔。蕭美琴說，這份面對挑戰的勇氣與團結，也是台灣的韌性、台灣最堅實的力量。