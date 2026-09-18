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傳川普將親自接機習近平 李彥秀憂台警訊：美中恐有大交易

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中國國家主席習近平今年5月在人民大會堂主持歡迎儀式，歡迎美國總統川普來訪。(路透檔案照)
中國國家主席習近平今年5月在人民大會堂主持歡迎儀式，歡迎美國總統川普來訪。(路透檔案照)

「川習會」下周登場，外媒引述美方知情人士說法，指美國總統川普將親迎大陸國家主席習近平。國民黨立委李彥秀表示，若川普親自接機習近平，是典型的交易型融冰訊號，意在拉高私交以利後續大交易，甚至可能突破台灣問題等核心議題，美中關係並非朝向「台美共管中國」發展，恐成台灣警訊，賴政府應盡速掌握磋商，避免利益流失。

法新社引述美國官員匿名受訪表示，習近平預計於美東時間23日下午4時（台灣時間24日清晨4時）抵達馬里蘭州安德魯聯合基地，川普將到場出席歡迎習近平的儀式，由川普親自接機。對此，李彥秀說，如果消息屬實，這對美中台，甚至是全球戰略關係都產生深遠的影響。

李彥秀說，川普5月訪中，由中國國家副主席韓正前往迎接，如果習近平回訪，由川普親自接機，就是典型「交易型融冰的訊號彈」，更是川普標誌性的「個人秀式外交」，透過突破外交禮儀的動作，向全世界放大了美中元首的私人情誼，在正式談判前，先拉高彼此的信任度，為接下來的極限施壓或大國交易定調，這是高度精準的「儀式外交」，美中雙方不僅是「大國外交」更是「大人外交」。

李彥秀指出，5月川習會，美中定調雙方發展「建設型戰略穩定關係」，顯然川普的政治企圖並不僅於此，面對即將到來的期中選舉，地緣政治的紛擾，川普期待與習近平進行一場「大交易」，突破目前低迷的政治聲望與支持度，美中關係是否會進一步升級為「建設性戰略夥伴關係」值得關注。

李彥秀表示，對中國而言，中國對外一向以「軟得更軟，硬得更硬」為原則，如果川普親自接機，當然是「特殊禮遇」與「最大面子」，對美國而言，則是做足面子、拉高私交，在隨後的實質談判中爭取更有利的籌碼，包括美中經貿關稅、台灣問題、人工智慧科技管制以及中東與伊朗局勢等核心議題都有可能獲得相當的突破，對台灣而言，這當然是極大的警訊。

李彥秀認為，「川普親自接機」更有可能是美中達成高度共識餐後的「甜點」，而不是談判桌上的「前菜」，美中關係並不是朝向台灣期待「台美共管中國」的方向發展，也可能代表台灣對「川習二會」以及美中談判磋商進度仍在狀況外，期盼賴總統與國安、外交團隊，必須進快與美國瞭解磋商，不能讓台灣的利益在大交易下流失。

習近平 川普 李彥秀

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