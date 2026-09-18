林佳龍專文登波蘭媒體 籲聯合國接納台灣有意義參與

外交部長林佳龍在第81屆聯合國大會開議之際，投書波蘭主流媒體「選舉日報」，呼籲國際社會支持台灣有意義參與聯合國體系，共同建立更具公信力的國際秩序。

波蘭主流媒體「選舉日報」（Gazeta Wyborcza）17日刊登林佳龍專文「恢復信任，台灣在自由世界應有的地位」（Odbudowa zaufania. Przywróćmy Tajwanowijego należne miejsce w wolnym świecie）。

林佳龍在文中指出，中國刻意將1971年通過的聯大第2758號決議與其所謂「一個中國原則」進行不當連結，藉此打壓台灣參與聯合國及其他國際組織，如果不予遏止，恐將構成危險的法律先例，提供中國未來武力侵台基礎。

他澄清，該決議僅處理中國在聯合國的代表權問題，全文並未提及台灣，亦未決定台灣的政治地位或排除台灣參與聯合國體系。若任由中國扭曲法律意涵，恐將構成危險先例。

呼應第81屆聯大主席拉曼（Khalilur Rahman）提出的「恢復信任」與「推動轉型」倡議，林佳龍強調，台灣身處捍衛自由與民主的前線，將持續堅定維護台海現狀，並在先進製程、災害防救及公共衛生等領域為國際社會作出實質貢獻。

林佳龍呼籲，國際社會應共同捍衛包容、和平解決爭端以及禁止使用武力等原則。自由世界需要台灣，而一個更強大、更具公信力的聯合國，也需要台灣有意義參與其中。