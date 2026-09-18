聯合國投資報告發表會 官員建議義大利強化對台經貿

「聯合國貿易和發展會議」（UNCTAD）17日在義大利舉行年度報告發布會，強調在地緣政治衝擊下，AI、半導體等5大戰略領域成為關鍵。UNCTAD資深經濟官員卡塞拉接受中央社專訪時表示，義大利應強化對台經貿關係，因為台灣在半導體等戰略產業扮演舉足輕重角色。

「聯合國貿易和發展會議」是聯合國常設機構，每年發布的「世界投資報告」（World InvestmentReport），對全球財經界與政界極具影響力。

UNCTAD今天應邀在義大利佛羅倫斯（Florence）發表2026年度投資報告，這次會議是由托斯卡尼區政府與「投資托斯卡尼」（Invest in Tuscany）機構舉辦，聚焦如何深化國際經貿合作與吸引外資。

卡塞拉（Bruno Casella）接受中央社專訪表示，今年報告要傳遞的最重要訊息是，因為地緣政治、科技發展與生態變遷，大家正生活在一個極其動盪的世界，外國投資因此產生巨大變化，尤其是「戰略領域產業爆炸性成長」。

他解釋，戰略領域具體指涉5大產業，包括AI（人工智慧）、半導體、環境科學、關鍵礦產和其他先進的軍民雙用途技術（Dual-use technologies），光是這5個產業，5年內就從佔外國直接投資（FDI）總額的16%躍升至44%，幾乎快佔外資總額一半。

鑒於台灣在半導體產業鏈的關鍵地位，卡塞拉在專訪中具體建議義大利強化對台經貿合作。他舉出數據說明，半導體是目前外資投資最多的產業之一，且單筆投資金額都非常龐大，「有趣的是，目前半導體產業總投資額的30%都發生在單一管道，就是從台灣到美國。」

「所以這很明顯，說明台灣是非常重要的夥伴。」卡塞拉直言，「如果台灣一些半導體投資不是流向美國，而是流向義大利，那就太好了。」因此他認為義大利有必要加強對台灣的聯繫，因為台灣在外貿、特別是半導體領域，是舉足輕重的參與者。

相對戰略產業的爆炸性成長，數據顯示，過去3、40年吸引大量外資的傳統產業，正面臨停滯與重組。傳統產業的外國投資總額下降，且愈來愈多轉向「友岸外包」（Friendshoring）模式，這對發展中國家造成很大衝擊，特別是紡織業、農業，以及非電動車的汽車製造業。

談到此趨勢對義大利的啟示，卡塞拉說，義大利是已開發國家，第一個重點是要「跟上成長引擎」，「如果外資聚焦在這5大戰略產業，你就必須在這些領域有存在感。」他認為義大利目前風險是對重要戰略產業的參與度不足，包括環境科技、電動車、電池等，「這個落差需要被彌補。」

義大利另一經貿重點是應「捍衛傳統全球價值鏈（Traditional Global Value Chain）」，意指以效率與成本為導向的跨國外包分工。卡塞拉說，傳統全球價值鏈不會自然存在，在困難時期需要努力捍衛，因此未來售後服務、客戶維繫等面向都會變得更重要。

整體來說，他認為義大利應採取「攻防並進」戰略，藉以獲得新世界契機，同時保留舊世界優勢。