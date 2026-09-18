觀察站／健康政策 勿淪選舉撒幣大戲

隨著年底地方選舉逼近，民進黨政府再度端出政策牛肉。健康幣標榜為鼓勵健康的創新政策，首年規模上看一三六億幣，若以衛福部長石崇良保證能「一比一」兌換商品來看，規模龐大。只是，這看似完美的政策藍圖，究竟是永續的健康政策，還是精心包裝的選舉撒幣大戲？

無獨有偶，美國總統川普這個月才在造勢場合承諾，若共和黨守住參眾兩院，將向每位美國成年公民發放五千美元的「川普紅利」，直接把普發現金和選舉結果綁死。

九合一選舉還沒到，普發現金、少子女化新戰略、軍公教加薪，到一波波的國旅補助與文化幣擴大，這些政策被包裝成「大福利時代」，與台灣經濟榮景相唱和，暗示只要票投民進黨，政府就會為人民的生活創造「小確幸」。

政府耗資千萬建置系統平台，點數背後的實質兌換資源，則交由民間企業以企業社會責任或ＥＳＧ的名義響應吸收，不免讓人質疑，政府巧妙利用政策工具，讓企業為政府的政策紅利埋單，還不必背負財政負擔罵名；同時，業者或民代一旦反對，就會被貼上反福利政策的標籤。對執政者來說，一舉多得。

天下沒有白吃的午餐。企業吸收的成本，終將會以某種形式轉嫁回消費者身上。當選舉結束、新鮮感退去，企業還願意無償投入百億資源支撐健康幣政策？一旦民間無意參與，健康幣的價值恐將瞬間蒸發，徒留錯愕的民眾與被扭曲的市場機制。

經濟榮景是真，大福利國家也是現在進行式，人民需要的是可長可久的健康制度，而非選前曇花一現的撒幣政策。