卓揆：研議健康幣與運動幣整合加值

健康幣將在十月配合公費流感疫苗開打上路，衛福部預計每人最多累積一點三萬幣，推估首年可核發一三六億幣，政府評估擴大辦理，行政院長卓榮泰指示研議健康幣與運動幣整合及加值機制。不過相關政策遭質疑慷民間企業之慨，衛福部國健署表示，企業參與並非只有支出，也可藉由優惠方案吸引客源、創造商機。

衛福部前天舉行健康幣招商說明會，近百家企業，逾二七○人上線參與。國健署社區健康組研究員麥揚竣指出，企業可藉由優惠方案吸引客源，例如運動場館有機會吸引民眾持續運動，保險業者本就有鼓勵保戶維持健康的外溢保單，與健康幣政策方向相近。

政府規畫，年滿十八歲民眾，自十月一日起完成公費成人預防保健服務、Ｂ、Ｃ型肝炎篩檢、公費癌症篩檢、流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗接種，以及首次登入健康幣專區及完成生活型態評估量表，將可獲得一百幣至一三五○幣不等，並在全民健保行動快易通健康存摺App查詢。

據了解，衛福部有意於明年第三季擴大適用，涵蓋項目包括身體活動紀錄、自費健康檢查與勞工健檢、長者健康整合式評估、血壓等慢性疾病控制良好者。

民眾最關心的健康幣究竟能領多少？國健署指出，依不同健康服務項目的年齡、性別及健康風險等條件計算；政策上路前兩年，每人預估最高可累積三七○○至一萬三一五○幣；此外，健康幣效期規畫為二年，最低兌換門檻為一千幣。

至於哪些商品可以兌換？衛福部已邀集公共衛生及健康促進專家組成諮詢委員會，針對制度設計、健康行為獎勵及合作事項提供意見，並視政策需要召開會議。企業能否加入，主要依商品或服務是否符合健康促進方向等條件綜合評估，並未明定必須提供一定數量的商品。