賴總統出席活動警力交管挨批 綠議員留言扯「張善政」慘翻車

桃園大園喜來登酒店17日晚間出現大批警力交管，網友在Threads發文詢問「有什麼大官嗎？」民進黨議員黃瓊慧留言稱「是張善政市長要去」，不過實際是賴清德總統出席活動，警方配合總統維安勤務進行交管。國民黨議員詹江村隨即截圖開嗆黃瓊慧「又翻車」，也酸她「連這種鍋都能甩給張善政」。

有網友17日晚間在Threads發文，貼出大園喜來登酒店外有多名員警、警用機車執勤的畫面，並寫道「大園喜來登是有什麼大官嗎？警察超多，直接擋交通」，引起不少網友討論。

民進黨議員黃瓊慧隨後在貼文下方留言「是張善政市長要去～」，並說明張善政當晚將出席桃園企業聯合會舉辦的理事長交接典禮。不過，雖張善政當晚確實出席活動，不過賴清德總統同樣到場，現場大批警力及相關交通管制，實際是配合總統維安勤務。

國民黨議員詹江村隨即在臉書截圖黃瓊慧留言，直接點名開嗆，「唉！黃瓊慧，這我該說點什麼呢？妳怎麼就又又翻車了呢？」

詹江村表示，張善政過去參與活動「有過這樣的規格？」並稱現場情況「明顯就是賴清德的維安規格」，反問黃瓊慧「賴清德來桃園，妳黃瓊慧不知道？連這種鍋，妳都能甩給張善政，妳這就太不道地了點吧！」

詹江村文末還特別附註「請勿作人身攻擊，否則會害我被提出職場霸凌的申訴」，影射日前黃瓊慧在議會總質詢時，不滿遭國民黨議員凌濤以「綠營三寶」稱呼，向張善政反映感受到職場霸凌一事。