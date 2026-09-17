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賴總統出席活動警力交管挨批 綠議員留言扯「張善政」慘翻車

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨議員詹江村在臉書發文，針對民進黨議員黃瓊慧留言稱大園喜來登交通管制是因張善政出席一事開嗆，指現場實為賴清德總統維安勤務。圖／翻攝詹江村臉書
國民黨議員詹江村在臉書發文，針對民進黨議員黃瓊慧留言稱大園喜來登交通管制是因張善政出席一事開嗆，指現場實為賴清德總統維安勤務。圖／翻攝詹江村臉書

桃園大園喜來登酒店17日晚間出現大批警力交管，網友在Threads發文詢問「有什麼大官嗎？」民進黨議員黃瓊慧留言稱「是張善政市長要去」，不過實際是賴清德總統出席活動，警方配合總統維安勤務進行交管。國民黨議員詹江村隨即截圖開嗆黃瓊慧「又翻車」，也酸她「連這種鍋都能甩給張善政」。

有網友17日晚間在Threads發文，貼出大園喜來登酒店外有多名員警、警用機車執勤的畫面，並寫道「大園喜來登是有什麼大官嗎？警察超多，直接擋交通」，引起不少網友討論。

民進黨議員黃瓊慧隨後在貼文下方留言「是張善政市長要去～」，並說明張善政當晚將出席桃園企業聯合會舉辦的理事長交接典禮。不過，雖張善政當晚確實出席活動，不過賴清德總統同樣到場，現場大批警力及相關交通管制，實際是配合總統維安勤務。

國民黨議員詹江村隨即在臉書截圖黃瓊慧留言，直接點名開嗆，「唉！黃瓊慧，這我該說點什麼呢？妳怎麼就又又翻車了呢？」

詹江村表示，張善政過去參與活動「有過這樣的規格？」並稱現場情況「明顯就是賴清德的維安規格」，反問黃瓊慧「賴清德來桃園，妳黃瓊慧不知道？連這種鍋，妳都能甩給張善政，妳這就太不道地了點吧！」

詹江村文末還特別附註「請勿作人身攻擊，否則會害我被提出職場霸凌的申訴」，影射日前黃瓊慧在議會總質詢時，不滿遭國民黨議員凌濤以「綠營三寶」稱呼，向張善政反映感受到職場霸凌一事。

張善政 交管 議員

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