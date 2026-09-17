快訊

全國首位縣議長涉賄選 彰化議長謝典霖涉賄選今晚裁定羈押禁見

Fed已「鷹」到頂 日後將愈來愈「鴿」？ 華爾街大多頭：3理由看漲美股

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德總統出席桃園活動維安引發話題 場外藍綠政治攻防火藥濃

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
賴清德總統（右5）與桃園市長張善政（左4）今晚都出席桃園企業聯合會理事長交接典禮，高規格維安引發討論，也掀藍綠政治攻防。圖／翻攝自桃園市政府官網
賴清德總統（右5）與桃園市長張善政（左4）今晚都出席桃園企業聯合會理事長交接典禮，高規格維安引發討論，也掀藍綠政治攻防。圖／翻攝自桃園市政府官網

桃園企業聯合會今晚在桃園喜來登酒店舉辦十周年慶暨理事長交接典禮，總統賴清德與桃園市長張善政都出席活動致意，場外高規格警戒意外引發話題，也衍生藍綠政治攻防。

有民眾在網路社群平台「Threads」發文指桃園喜來登今晚警察超多，還直接擋路，好奇「是有什麼大官要來」，也要人抱怨交管讓下班通勤大塞車；民進黨桃園市議員黃瓊慧留言稱「是桃園市長張善政要去桃園企業聯合會舉辦理事長交接典禮」，有網友翻出市長公開行程佐證，引發一陣議論，還有人揶揄張善政「元首規格的新店市長」，但也有人隨即翻出相片稱賴清德總統也有去，稱BMW是總統坐車。

國民黨詹江村稍早在臉書發文稱黃瓊慧「又翻車了」，質疑黃故意把賴清德總統的鍋直接甩給張善政。

詹江村說，張善政參加活動什麼時候有過這種規格，這明顯就是賴清德總統的維安規格，「我就不相信，賴清德來桃園，妳黃瓊慧會不知道」。連這種鍋都能甩給張善政，太不道地了。

維安 藍綠 賴清德 桃園 張善政

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

改善桃園傳統市場環境 綠營黃世杰允研議市場服務員

【重磅快評】賴清德綁定劉建國將重蹈北農翻車覆轍？

雲林縣長選戰藍綠對決！賴清德宣布接劉建國競總主委 槓張家

新任國史館長陳翠蓮指近年偷換概念嚴重 盼深耕台灣民主化歷史

相關新聞

侯友宜議會最後一場總預算報告案 離情依依與藍綠議員合拍畢業照

新北市長侯友宜將於年底卸任，今午率市府團隊赴議會進行116年市政總預算報告案報告，這也是他卸任前最後一場議會報告及答詢，侯先感謝議員對市府的支持，盼總預算順利通過。待議會休息時間，藍綠議員齊聚質詢台前與侯友宜合拍畢業照，連民進黨議員也高喊「侯友宜讚」，報告結束前，侯與現場議員互道珍重再見，現場氣氛離情依依。

賴總統出席活動警力交管挨批 綠議員留言扯「張善政」慘翻車

桃園大園喜來登酒店17日晚間出現大批警力交管，網友在Threads發文詢問「有什麼大官嗎？」民進黨議員黃瓊慧留言稱「是張善政市長要去」，不過實際是賴清德總統出席活動，警方配合總統維安勤務進行交管。國民黨議員詹江村隨即截圖開嗆黃瓊慧「又翻車」，也酸她「連這種鍋都能甩給張善政」。

賴清德總統出席桃園活動維安引發話題 場外藍綠政治攻防火藥濃

桃園企業聯合會今晚在桃園喜來登酒店舉辦十周年慶暨理事長交接典禮，總統賴清德與桃園市長張善政都出席活動致意，場外高規格警戒意外引發話題，也衍生藍綠政治攻防。

影／帛琉副總統歐宜樓抵台 將出席世界災害管理聯盟啟動儀式

帛琉共和國副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）伉儷率團今天晚間搭乘中華航空CI-29班機抵達桃園國際機場，外交部常務次長葛葆萱前往國賓門接機。歐宜樓表示，很榮幸再次率團訪台，每次訪台都讓台帛雙方能進一步深化、鞏固兩國堅實情誼。

健康幣上路！長輩「卡」數位門檻 蘇俊賓提3招提高參與度

行政院今討論「健康幣政策推動規畫報告」，盼透過數位工具鼓勵民眾建立健康習慣。桃園市副市長蘇俊賓指出，高齡者對數位工具的使用門檻，恐成政策落實最大挑戰，建議培訓數位師資、建立家庭健康帳戶及整合地方健康政策。

共募逾3億元投入熊本重建 林佳龍：台日情誼如家人

外交部今舉行「日本熊本地震民間賑災捐款儀式」，我國募集超過新台幣3億元捐給日本，外交部長林佳龍表示，台日都感受到宛如家人一般，深厚而真摯的堅定情誼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。