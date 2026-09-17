賴清德總統出席桃園活動維安引發話題 場外藍綠政治攻防火藥濃

桃園企業聯合會今晚在桃園喜來登酒店舉辦十周年慶暨理事長交接典禮，總統賴清德與桃園市長張善政都出席活動致意，場外高規格警戒意外引發話題，也衍生藍綠政治攻防。

有民眾在網路社群平台「Threads」發文指桃園喜來登今晚警察超多，還直接擋路，好奇「是有什麼大官要來」，也要人抱怨交管讓下班通勤大塞車；民進黨桃園市議員黃瓊慧留言稱「是桃園市長張善政要去桃園企業聯合會舉辦理事長交接典禮」，有網友翻出市長公開行程佐證，引發一陣議論，還有人揶揄張善政「元首規格的新店市長」，但也有人隨即翻出相片稱賴清德總統也有去，稱BMW是總統坐車。

國民黨詹江村稍早在臉書發文稱黃瓊慧「又翻車了」，質疑黃故意把賴清德總統的鍋直接甩給張善政。

詹江村說，張善政參加活動什麼時候有過這種規格，這明顯就是賴清德總統的維安規格，「我就不相信，賴清德來桃園，妳黃瓊慧會不知道」。連這種鍋都能甩給張善政，太不道地了。