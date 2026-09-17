卡關落幕！政院人士：今年總預算案已送達 剩3個半月加速執行業務

立法院今天將今年度總預算案送至行政院並咨請總統公布，待總預算案公布生效後，有4類逾新台幣2000億元、原先無法動支的預算將可依法定程序執行。政院人士表示，政院終於收到立法院三讀的今年度總預算案，由於今年只剩3個半月，各部會將加速執行各項業務。

立法院會在8月14日完成今年度總預算案三讀，一度因遲未送出引發討論，立法院昨天指總預算案的整理校對將近完成，7大冊預計這週內送出，今天已將總預算案送至行政院並咨請總統公布。

政院人士回覆記者提問時證實，已經收到今年度總預算案。政院人士指出，行政院終於收到立法院三讀的今年度總預算案，但今年只剩3個半月，時間有限，各部會都必須加速執行業務。

行政院長卓榮泰今天也在行政院會中表示，在總統公布總預算案後，各部會應即刻按計畫時程執行，在有限時間內務必提高行政效率，將計畫、預算執行完畢，但就算執行時間有限仍要「遵守法律、依法行政」，將民眾福祉放在首位，將國家重大政策的落實執行列為最優先。

行政院收到總預算案後，將有4類逾2000億元、原先無法動支的預算，能在總統公布生效後陸續依法定程序執行，包含一，原先未被同意先行動支的新興計畫，如大林蒲遷村、健康台灣醫療及社福經費、無人載具產業發展統籌型計畫、提升戰備醫療能量設備整備等軍事投資計畫共約新台幣299億元。

二，經常性經費及延續性計畫經費較去年度增加部分約1805億元，如國防裝備維保及彈藥、油料等籌補，以及台南市區鐵路地下化計畫、鐵道技術研究及驗證中心計畫、智慧運輸系統發展建設計畫等與重大交通建設，還有與友邦經貿合作及各項國際交流等經費。

三，主計總處也盤點各部會截至年底的業務經費缺口，包含2030年客運車輛電動化推動計畫115年度撥付款、115年全國性公民投票，尚待二備金補足約68億餘元；四，災害準備金共編列50億元，依災害防救法等相關規定，原先只能在去年度執行數34億元範圍內動支，總預算案生效後，其餘16億元也可動支。