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歐洲議會肯定台灣因應資訊操弄 外交部：捍衛國際秩序

中央社／ 台北17日電

歐洲議會全會通過決議案，肯定台灣在因應中國混合式攻擊及外來資訊操弄與干預方面累積經驗，並呼籲歐盟與台灣定期交流。外交部今天表示，台灣將持續與理念相近夥伴深化合作，捍衛國際秩序與民主、自由、人權等普世價值。

外交部晚間發布新聞稿提到，歐洲議會全會於16日通過「混合戰與對歐盟領土完整及關鍵安全與防衛基礎設施之保護」決議案指出，台灣在因應中國混合式攻擊及外來資訊操弄與干預（FIMI）方面累積豐富經驗，並肯定台灣推動全社會韌性的相關作為，包括成立全社會防衛韌性委員會、建構數位韌性網絡及推動全民整備等。

該決議案也呼籲歐盟與台灣就相關安全議題定期交流，在反制FIMI與認知戰、保護關鍵基礎設施及海底電纜，以及強化全社會韌性等面向深化合作；同時建議歐盟擴大與台灣的貿易及產業合作，特別是半導體、5G/6G電信設備、無人機及軍民兩用物資等領域。

外交部表示，這是歐洲議會繼15日通過「歐洲民主之盾特別委員會調查結果與建議」決議案後，再度通過友台決議，外交部長林佳龍對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部感謝歐洲議會近日連續通過友台決議案，肯定台灣在民主防衛及社會韌性的貢獻與努力。台灣將持續與歐盟及理念相近夥伴深化合作，共同因應威權國家的混合威脅與資訊操縱，捍衛以規則為基礎的國際秩序及民主、自由、人權等普世價值。

歐洲議會 外交部 歐洲

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