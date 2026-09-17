王舜睦任帛琉駐台北名譽領事 推動雙邊實質合作

帛琉駐台大使館表示，帛琉駐台大使吳傑法首度頒發名譽領事證書，由王舜睦接任帛琉駐台北名譽領事，扮演台帛之間的橋梁，促成長期且具體的合作。

帛琉共和國駐台大使館發布新聞稿指出，吳傑法（Gaafar J.Uherbelau）9日呈遞到任國書後，15日首度在帛琉駐台大使館頒發名譽領事證書，由王舜睦正式接任帛琉駐台北名譽領事，並由帛琉共和國衛生暨公共服務部特別顧問陳愷翔等共同見證。

大使館說明，王舜睦長期參與台帛交流，近年積極投入帛琉醫療及公共衛生合作，協助串聯台灣醫療與民間資源赴帛琉服務。此次正式接任名譽領事，期望進一步發揮民間橋梁功能，促進雙方更多實質交流與合作。

大使館轉述，王舜睦表示，台灣與帛琉多年來維持深厚友誼，雙方在醫療、公衛、教育及民間交流等領域已有許多具體合作成果。未來擔任名譽領事，將持續扮演台帛之間的橋梁，協助更多台灣民間團體與帛琉建立交流管道，促成長期且具體的合作。

大使館表示，近年台帛民間合作持續擴大，除台灣醫療團隊多次赴帛琉進行義診及健康服務外，合作面向也逐步延伸至公共衛生、青年交流、學術研究及永續發展等領域，讓雙方交流從政府層級進一步深入民間與專業領域。未來透過帛琉駐台大使館與名譽領事等交流管道，可望持續深化兩國在各領域實質合作。