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影／帛琉副總統歐宜樓抵台 將出席世界災害管理聯盟啟動儀式
帛琉共和國副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）伉儷率團今天晚間搭乘中華航空CI-29班機抵達桃園國際機場，外交部常務次長葛葆萱前往國賓門接機。歐宜樓表示，很榮幸再次率團訪台，每次訪台都讓台帛雙方能進一步深化、鞏固兩國堅實情誼。
歐宜樓表示，此行主要是出席「世界災害管理聯盟」（WADM）成立啟動儀式，帛琉很榮幸成為創始成員國之一。聯盟將匯聚各國力量，透過合作與互助，提升各國面對自然災害的準備及應變能力。
歐宜樓指出，帛琉同樣面臨颱風、海嘯及乾旱等災害威脅，目前正受到乾旱影響，雖然仍處初期，但預期未來幾個月旱情可能加劇，持續至明年4月左右。此次訪台也盼與各方交換資訊、分享經驗，並在人員培訓、演練及資源共享等方面深化合作。
歐宜樓最後感謝台灣政府主辦WADM成立啟動儀式及後續會議，也向各會員國及與會夥伴表達謝意，強調這項夥伴關係是帛琉今年積極參與及建構的重要合作機制。
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