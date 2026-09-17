帛琉副總統歐宜樓訪台 將出席世界防災管理聯盟啟動儀式

帛琉共和國副總統歐宜樓今晚率團訪台，他表示這次訪台是為出席「世界災害管理聯盟」的成立啟動儀式，盼促進彼此合作互助，做好更充分準備並更有效應對各類自然災害挑戰。

帛琉共和國副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）伉儷率訪團，今天搭乘中華航空CI29班機，於晚間6時46分抵達桃園國際機場，外交部常務次長葛葆萱也前往國賓門接機表達誠摯歡迎。

歐宜樓在桃園機場透過翻譯發表談話表示，這次率團訪台的目的，是為了出席「世界災害管理聯盟」（World Alliance for Disaster Management, WADM）的成立啟動儀式。帛琉非常榮幸能成為聯盟創始成員國之一，這對帛琉而言至關重要。聯盟的核心理念在於匯聚各國力量，促進彼此合作與互助，做好更充分的準備並更有效應對各類自然災害的挑戰。

歐宜樓指出，「這對帛琉尤為重要」，因為兩國同樣面臨許多不同類型的災害威脅，特別是颱風、海嘯以及乾旱。事實上，帛琉目前正遭受乾旱影響，雖然尚處於初期階段，但預期未來幾個月可能面臨更嚴重的旱情，這場乾旱預計將持續數個月直至明年四月左右。

歐宜樓說，非常高興能藉此機會到台灣與各方交換資訊、分享經驗，並在人員培訓與演練上展開合作，同時也期盼未來能在資源共享方面進行交流。這項夥伴關係是帛琉今年極具意願積極參與並建構的關鍵合作機制。特別感謝台灣政府舉辦這次的啟動典禮，以及後續即將召開的各項會議。同時，也向所有會員國以及未來幾天將出席會議的夥伴團體表達謝意。

歐宜樓表示，每一次的訪台，都能重新深化並鞏固台帛兩國間的堅實情誼。最後他也代表帛琉政府及全體代表團成員，對台灣政府主辦「世界災害管理聯盟」的成立儀式致上最深的謝意。一行人隨後在外交部人員引導下通關離去。