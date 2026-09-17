國際講者台東看震災演練 直呼危機應變關鍵在「反覆演練」

內政部長劉世芳今率「2026總統府全社會防衛韌性國際論壇」講者前往台東，實地觀摩「國家防災日大規模震災救災動員演練」，現場集結中央、地方、軍方及民間約1300人，模擬強震造成橋梁斷裂、災區搜索救援、大規模疏散及收容安置等情境。國際講者直言，面對災害與危機，最重要的就是「反覆演練」，甚至應透過無預警演練提升臨場應變能力。

劉世芳由政務次長馬士元、消防署長蕭煥章陪同，帶領國際論壇講者觀摩演練，包括利吉大橋、太麻里大橋斷裂後的搜索救援，以及災民疏散、收容安置等情境，讓外籍講者實地了解台灣災害防救體系，也為明天登場的國際論壇提前暖身。

來自立陶宛非政府組織「Blue and Yellow」創辦人Jonas Oehman表示，這次演練讓他印象深刻，尤其大量志工、民間團體、宗教及慈善組織都投入其中，並與政府部門協力合作，是提升社會韌性的重要關鍵。

Oehman以烏克蘭及立陶宛經驗指出，危機應變最重要的就是「反覆演練」，相關志工組織平時會定期訓練，甚至與鄰近國家進行聯合演練。他認為，除建立政府與民間合作機制，也應讓一般民眾具備基本急救、自救及互助能力，危機發生時才能迅速行動。

北約戰略溝通卓越中心資深政策與出版物經理Janis Karlsbergs則分享，拉脫維亞曾經歷蘇聯占領，他年輕時也曾參與爭取國家自由的行動，因此更能體會民主國家彼此支持與合作的重要性。他認為，面對安全及危機挑戰，除了強化政府應變能力，更要凝聚全民共識、深化國際合作，透過平時交流與準備累積社會韌性。

內政部表示，此次參與台東演練觀摩的國際論壇講者中，更有講者因俄羅斯無人機攻擊造成來台行程延誤，凸顯戰爭危機並非只存在於前線，也可能直接影響人民日常生活、交通、通訊及社會秩序。

內政部指出，目前全台防災士人數已突破17.6萬人，鼓勵更多民眾接受培訓，提升自救互助能力；同時已編印「公寓大廈減災防護指引」俗稱「大橘書」，鼓勵社區成立自主防災隊，強化災害發生第一時間的應變能力，讓「人人懂防災、社區能自救」成為日常。

北約戰略溝通卓越中心資深政策與出版物經理Janis Karlsbergs表示面對安全及危機挑戰，除了強化政府應變能力，更要凝聚全民共識、深化國際合作，透過平時交流與準備累積社會韌性。圖／內政部提供