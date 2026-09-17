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健康幣上路！長輩「卡」數位門檻 蘇俊賓提3招提高參與度

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓針對行政院健康幣政策提出3項建議，認為高齡者數位落差將是政策能否落實的重要挑戰。圖／行政院提供
桃園市副市長蘇俊賓針對行政院健康幣政策提出3項建議，認為高齡者數位落差將是政策能否落實的重要挑戰。圖／行政院提供

行政院今討論「健康幣政策推動規畫報告」，盼透過數位工具鼓勵民眾建立健康習慣。桃園市副市長蘇俊賓指出，高齡者對數位工具的使用門檻，恐成政策落實最大挑戰，建議培訓數位師資、建立家庭健康帳戶及整合地方健康政策。

行政院會今天由衛福部提出「健康幣政策推動規畫報告」，希望透過健康幣制度，鼓勵民眾從日常生活建立健康習慣，落實預防勝於治療，進一步降低健保支出壓力。

蘇俊賓表示，從桃園長者疫苗接種情形可以觀察政策推動面臨的挑戰，目前65歲以上長者流感疫苗接種率約51％、新冠肺炎疫苗僅21％、肺炎鏈球菌疫苗約36％，這些數字已是地方政府積極推廣後的成果。健康幣若高度仰賴App等數位工具，高齡者能否順利操作及願不願意參與，將直接影響政策成效。

蘇俊賓提出3項建議。首先，中央應整合地方既有關懷據點、社區大學等資源，目前已有部分單位開設課程，協助長輩使用數位工具，獲得不錯評價，但第一線最缺乏的是合適師資。他建議中央與地方共同建立培訓制度，培養熟悉高齡者需求、懂得引導長輩操作數位工具的教師，透過適合長者的課程縮短數位落差。

蘇俊賓認為，若要求高齡者獨自使用App，甚至自行分析健康資訊，實務上恐有困難，因此建議健康幣制度納入「家庭健康帳戶」概念，讓家屬或主要照顧者經長者同意後協助使用，並可同步掌握相關健康資訊，同時設計防詐機制，降低長輩使用數位服務可能面臨的風險。

蘇俊賓也建議中央整合地方既有健康政策。他指出，各地方政府依不同需求陸續推出健康促進措施，包括桃園推動低劑量肺癌篩檢、帶狀疱疹疫苗接種補助等，已有一定成果。未來健康幣制度上路，可評估將地方措施納入，除避免中央、地方制度各自運作造成民眾混淆，也能整合相關數據，更完整掌握民眾健康狀況及需求。

衛福部長石崇良回應，蘇俊賓提出的3項建議將納入後續規畫研議。行政院長卓榮泰也表示認同，並責成衛福部盡速與地方政府討論合作方案，讓健康幣政策與地方既有健康服務接軌。

健康幣 門檻 蘇俊賓

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