謝長廷與創黨成員圓山重聚 憂憲政民主運轉

民進黨創黨40週年前夕，前民進黨主席謝長廷表示，當年參與建黨的十人小組，如今費希平、江鵬堅、黃爾璇、傅正、張俊雄已過世，陳菊行動不便，剩下尤清、周清玉、游錫堃及他共4人今天在圓山飯店重聚，談及近期立法院僵局、憲政民主無法順利運轉等問題，「不勝憂心」。

民進黨將於9月28日迎接創黨40週年。謝長廷今天透過臉書表示，時光流逝帶走不少故人，當年建黨的十人小組中，費希平、江鵬堅、黃爾璇、傅正、張俊雄都已過世，陳菊也行動不便，目前剩下尤清、周清玉、游錫堃及他4人。

謝長廷表示，4人今天在圓山飯店重聚，談起最近立法院僵局、憲政民主無法順利運轉等事，不勝憂心。尤清並撰寫一篇題為「秉持創黨精神 防衛民主憲政秩序」短文，提供大家參考。

謝長廷說，聚會結束後，4人在圓山飯店歷史照片展示區前合影留念。他也寫下一首打油詩：「圓山飯店敦睦廳，景色依稀似從前，十人小組今剩半，民主老兵話當年。」

謝長廷分享的照片，除了4位創黨小組的成員，還包括前民進黨主席姚嘉文。

謝長廷幕僚表示，合照地點是在台北圓山大飯店V樓，當年建黨場地的敦睦廳同一層，由台北圓山大飯店改造的文化走廊，介紹圓山飯店設立經過、重大事件，以及圓山飯店和台灣的關係。其中有一欄位，就是展示1986年，民主進步黨於敦睦廳成立時的照片；尤清還比照當年照片舉手。

民進黨於1986年9月28日在台北圓山飯店宣布組黨，今年適逢創黨40週年。