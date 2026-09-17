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共募逾3億元投入熊本重建 林佳龍：台日情誼如家人
外交部今舉行「日本熊本地震民間賑災捐款儀式」，我國募集超過新台幣3億元捐給日本，外交部長林佳龍表示，台日都感受到宛如家人一般，深厚而真摯的堅定情誼。
日本熊本縣今年7月28日發生規模7.1的強震，林佳龍表示，地震發生後，賴清德總統、副總統蕭美琴以及行政院長卓榮泰率先以個人名義捐款20萬元，外交部也代表政府捐款500萬元提供日本政府賑災。
林佳龍說，熊本與台灣有著一份深厚的連結，隨著台積電及半導體供應鏈進駐熊本，愈來愈多台灣人赴當地工作與生活，因此熊本的平安是台日共同的牽掛。
林佳龍指出，在賴總統指示下，外交部在8月1日啟動「0728日本熊本賑災專案」，委請「財團法人國際合作發展基金會」辦理公開勸募，一個月內就募集了超過3億元，折合日幣超過14億圓，全數投入熊本復興重建。
林佳龍也表示，包括「亞洲台灣商會聯合總會」在內，我國各地僑領及僑會也紛紛以不同形式響應支援熊本賑災，他向所有慷慨解囊的企業、團體及國人朋友，致上最高的敬意與謝意，並表示，相信大家都再次感受到，台日間那宛如家人一般，深厚而真摯的堅定情誼。
林佳龍說，台灣與日本同處颱風、地震頻繁的第一島鏈，如何提升面對天然災害的韌性，一直是台日必須共同面對的重要課題，期盼今後台日在當前良好真摯的互助情誼下，持續攜手深化防災、減災、救災及災後重建等領域的合作。
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