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侯友宜議會最後一場總預算報告案 離情依依與藍綠議員合拍畢業照

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜今午至議會進行116年市政總預算報告案報告，這也是他卸任前最後一場議會報告，侯報告結束離去前與議員握手互道珍重再見。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜今午至議會進行116年市政總預算報告案報告，這也是他卸任前最後一場議會報告，侯報告結束離去前與議員握手互道珍重再見。記者林媛玲／攝影

新北市長侯友宜將於年底卸任，今午率市府團隊赴議會進行116年市政總預算報告案報告，這也是他卸任前最後一場議會報告及答詢，侯先感謝議員對市府的支持，盼總預算順利通過。待議會休息時間，藍綠議員齊聚質詢台前與侯友宜合拍畢業照，連民進黨議員也高喊「侯友宜讚」，報告結束前，侯與現場議員互道珍重再見，現場氣氛離情依依。

侯友宜報告指出，116年度新北市歲入計列2568.48億元，歲出2701.48億元，短差133億元。其中，歲出增加主要包括新增教育局營養午餐計畫69.83億元、社會局敬老卡擴大辦理政策增加30.4億元及各機關公所與補助地方教育發展基金用人費用增加7.89億元等項目。

侯友宜說，116 年度總預算案受限現行財劃法公式權重與新北市逾400 萬的龐大人口基數，統籌分配稅款「人均獲配金額」位居六都之末，城鄉資源落差的結構性問題尚未完全解套，面對通膨、原物料價格上漲及公教薪資調整等支出壓力，市府仍秉持嚴守財政紀律、妥適分配有限資源的審慎態度，以市民最大福祉為優先考量。

市府主計處也指出，市長侯友宜在107年底就任時，新北市公共債務未償餘額為1337億元，這8年市府推動各項開源節流措施，114年底已降至1034億元，減少303億元，截至115年8月底，公共債務未償餘額再降為988億元，合計侯友宜市長任期內減少349億元，降低新北市還本付息壓力。

此外，在降低債務壓力的同時，市府持續投入市政建設及照顧市民，在兼顧財政健全及嚴守財政紀律的前提下，自108年度起至今，本市教育科學文化支出由571億元增加至923億元，增幅達61%；社會福利支出則由257億元增加至550億元，增幅超過113%。

此外，為確保各地路平、燈亮、水溝通等基礎建設與民生需求，各區公所預算規模從96億元成長至136億元，增加40億元，整體成長率達42%。

新北市長侯友宜今午至議會進行116年市政總預算報告案報告，這也是他卸任前最後一場議會報告，侯報告結束離去前與議員握手互道珍重再見。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜今午至議會進行116年市政總預算報告案報告，這也是他卸任前最後一場議會報告，侯報告結束離去前與議員握手互道珍重再見。記者林媛玲／攝影

侯友宜 議員 總預算

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