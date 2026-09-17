健康幣10月上路12月起兌換 白委肯定創造誘因：發幣不等於政策成效

針對健康幣10月1日上路，民眾黨立委邱慧洳今天說，自己支持這項政策，但是要長期改變健康行為，成效不能只看發了多少幣、多少人領取，更要看能否真正發揮作用、相關配套是否到位，健康幣不能只有漂亮的點數，兌換配套、數位可近性、經費與醫療量能都要同步到位。

為了鼓勵民眾主動參與健康檢查、癌症篩檢、疫苗接種及健康促進活動，衛福部今天在行政院會報告「健康幣政策推動規劃」，未來年滿18歲民眾完成公費成人預防保健服務、B及C型肝炎篩檢、公費癌症篩檢、流感等疫苗接種，還有首次登入健康幣專區將可獲得100幣至1350幣不等的健康幣，自12月起開放兌換健康商品或服務。

邱慧洳稍早在臉書發文表示，她支持這樣的政策目標，就是因為並非追求「領一次、換一次」，而是要長期改變健康行為，成效就不能只看發了多少幣、多少人領取，更要問誘因能否真正發揮作用、相關配套是否到位。

邱慧洳指出，健康幣能否發揮效果，關鍵就在好不好用，目前仍在招商階段，最後究竟有多少店家上線？通路會不會集中在都會區？偏鄉居民是否方便使用？可以兌換哪些商品又有哪些限制？如果兌換內容不符需求、通路太少、限制又多，再多健康幣，最後恐怕都只是一串數字。

邱慧洳說，健康幣從累積到兌換，整套制度高度仰賴App，然而高齡長輩、偏鄉居民及數位弱勢，是否真的能夠順利完成登入、查詢與兌換？如果最後仍需第一線店員逐一協助，是否在推動健康的同時，反而增加基層工作負擔，甚至影響門市服務與結帳動線？

邱慧洳表示，從平台建置、系統維運、點數兌換到跨界合作，全部都需要穩定的經費，就像運動幣原訂200萬份額度迅速用罄，緊急加碼100萬份仍然供不應求，最終運動部只能關閉註冊與紀錄上傳功能。衛福部不能先鼓勵全民參與健康幣，事後才發現預算與資源根本跟不上。

邱慧洳還說，健康幣真正的成效，不是大家領多少點，而是能否讓更多原本沒有篩檢、接種疫苗的人採取健康行動，但是後續醫療需求也可能隨之上升，包括癌症篩檢相關量能、疫苗接種人力與據點，衛福部不能只想著如何把民眾「帶進來」，後端醫療服務也必須同步接得住。

邱慧洳說，健康幣的出發點值得肯定，但是政策成效不能只用「發出去多少幣」衡量，更要檢驗有多少人因此改變健康行為、多少疾病風險因此被提早發現，還有後續醫療服務能否真正接住民眾，「健康幣可以創造誘因，但是發幣不等於成效」，健康幣不能只有漂亮的數字，兌換配套、數位可近性、經費與醫療量能都要同步到位。