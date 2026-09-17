台灣司法獨立評比下跌至中段班 黃國昌嗆民進黨丟臉到國外還不知羞恥

國際智庫近期發布最新「全球民主現況」報告，台灣在司法獨立從「前段班」降至「中段班」。民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨把排名下降的原因歸咎於「憲法法庭停擺」，完全喪失自省的能力，難怪台灣的民主法治持續向下沉淪，「民進黨丟臉丟到國外，還要繼續不知羞恥？」

政府間監察機構「國際民主及選舉協助研究所」（IDEA）近期公布「2026年全球民主現況」報告，評估司法獨立、選舉可信度、言論自由與司法近用等面向。報告顯示，調查涵蓋國家在「司法獨立」方面，台灣與阿根廷、比利時、印度、奈及利亞與美國等「中等表現國家」評比出現下滑，而台灣與美國也從「前段班」跌至「中段班」。

黃國昌在臉書發文表示，針對台灣司法獨立排名降至中段班，自己只是奉勸民進黨想一想「2017年召開司改國是會議」的初衷，還有為什麼人民愈來愈不信任司法，沒想到民進黨不僅不懂得檢討，甚至還發文罵黃國昌「喜孜孜大做文章」，並且把排名下降的原因全都歸咎於憲法法庭停擺，完全喪失自省的能力，實在是非常悲哀。

黃國昌說，就是因為民進黨提不出適宜的人選，司法院正副院長和大法官人選才被立法院封殺，民眾黨立委8票支持司法院大法官被提名人劉靜怡，然而民進黨團當時投下反對票，「民進黨只想提名聽話的傀儡，才是憲法法庭無法依法運作的始作俑者。」

黃國昌表示，在任何民主法治國家，司法獨立排名下降後，本身都應該深自檢討，民進黨卻反其道而行，竟然優先檢討在野黨，難怪在民進黨10年主政之下，台灣的民主法治持續向下沉淪，「國家變成這樣沒有人會『喜孜孜』，因為這是我們共同的家。」