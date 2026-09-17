勞工婚假下月起增至14天 陳昭姿：無助增加結婚率、解決少子女化問題

針對婚假從8天延長為14天，民眾黨立委陳昭姿今天表示，站在勞動權益的立場當然贊成，但是對於增加結婚率、解決少子女化問題毫無幫助，結婚生子必須考量住房負擔、孩童照顧系統，還有工時是否友善等多項因素，絕非多幾天婚假就能夠增加誘因。

有鑑於賴清德總統今年5月宣布推動5面向、18項措施的「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，勞動部今天預告修正「勞工請假規則」第2條、第12條草案，將現行8天的婚假一口氣延長至14天，希望讓勇於踏入婚姻的人有充裕時間籌備婚禮與成家事宜，新制預計10月上路。

陳昭姿表示，勞動部預告將婚假延長至14天，站在勞動權益的立場當然贊成，但是對於增加結婚率、解決少子女化問題毫無幫助，結婚生子必須考量能否負擔住房、孩童是否有妥善的照顧系統，還有工時是否友善能夠支持家庭等問題，絕非多幾天婚假就能夠增加誘因。

陳昭姿指出，2018年至2025年間，民進黨狂砸5931億元人民納稅錢，然而出生率照樣雪崩，執政黨不思檢討讓公帑付諸流水，成天只顧專心內鬥。

陳昭姿說，南韓近年從住房、育兒、工作環境等多面向推動政策，2024年起出生人數已經連續22個月呈現成長趨勢。該國釜山市推出「生一胎免費住社宅20年、生兩胎免費住一輩子」的政策，仁川市更是推出每月租金約新台幣650元的平價社宅，吸引新婚夫妻入住，成功帶動當地結婚率提升8.1%，出生率也連續2年上升。

陳昭姿表示，過去在野黨推動制度化、可長可久的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，民進黨政府不僅照抄，法案三讀後還不副署、不執行，徹底暴露「自己能發錢、別人不行」的無恥雙標，如果繼續把政黨私利凌駕於少子化危機之上，台灣的未來終將被徹底掏空。

陳昭姿也說，台灣還有很多想要生育，卻有子宮缺損等不孕絕症的人，希望執政黨不要忘記這群人，我國人工生殖法長達20年未修，「請正視先進國家行之有年的代孕制度，不要死守意識形態盲目反對，扼殺想育兒女性與家庭的希望。」