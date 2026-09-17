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美國聯準會升息引關注 政院：將尊重央行決策

中央社／ 台北17日電

美國聯準會（Fed）宣布升息一碼，各界關注中央銀行今天理監事會議是否會跟進升息。行政院表示，將尊重央行決策，不預設立場，並視決策內容通盤評估與應對。

Fed啟動3年來首次升息，此次升息1碼（0.25個百分點），符合市場普遍預期。

央行今天將舉行理監事會議，外界關注是否跟進升息。行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會指出，央行作為獨立機關，行政院將尊重央行決策，不會預設立場。若有相關決策，行政院會視決策內容通盤評估和因應，並請相關部會滾動檢討調整措施。

面對通膨風險，行政院昨天拍板關鍵原物料稅負減徵措施延長至明年3月底。外界關注，近日將開會審議的電價與最低工資是否也有調整可能。李慧芝說，行政院將尊重審議會專業決策。

她也提到，為穩定民生，行政院已提出追加預算案，補貼中油汽柴油、天然氣價格凍漲、緩漲，以及台電上半年電價凍漲等經費，期盼立法院支持追加預算案，減緩台電與全民的壓力。

行政院會3日通過「115年度中央政府總預算追加預算案」，歲出規模為新台幣6076.3億元，前3大項目分別為增資台灣中油公司2338.3億元、因應中東衝突民生安定措施經費1874.8億元，以及提升防衛作戰能力與配合增加軍職人員待遇經費1456.9億元。

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