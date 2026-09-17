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政院：續推AI新十大建設 確保產業鏈關鍵地位

中央社／ 台北17日電

人工智慧（AI）研發是否該放緩發展引發討論，行政院今天表示，政府會持續推動AI新十大建設，結合既存優勢，確保台灣在AI產業鏈的關鍵地位；經濟部指出，台灣業者已說明客戶需求端依然旺盛，但政府會持續觀察AI模型發展趨勢對台灣獲益的影響。

多名美國AI企業領袖日前以安全理由呼籲放慢AI研發腳步，不過美國總統川普與輝達執行長黃仁勳則持相反看法，川普甚至稱「AI將接管世界」的說法是騙局，放緩只會讓北京得利。

對於是否放緩AI研發掀議論，行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時表示，AI技術發展與產業應用已是全球趨勢，根據外媒觀察家報2025年發布的全球AI指數，台灣排名第16，在投資、創新及應用成果皆名列前茅，在全球AI基礎設施和晶片代工領域處於關鍵角色地位。

李慧芝說，政府也已推動AI新十大建設，要結合半導體、資通訊等既存優勢，確保台灣在AI產業鏈的關鍵地位，希望從產業到國家面都全面提升。

經濟部產發署組長張哲倫在記者會提到，政府與重要業者的聯繫相當暢通，據業者說法，各國客戶對AI基礎建設的需求仍十分旺盛，至於模型發展趨勢是否影響台灣獲益，後續將持續觀察。

針對AI安全管理，李慧芝指出，政府相當重視AI管理，年初也通過AI基本法，確保推動AI發展與應用時不以危害人類為前提。

國科會副主委蘇振綱在記者會指出，AI基本法揭櫫的7大原則為人類自主、透明與可解釋、隱私保護與資料治理、永續發展與福祉、資安與安全、公平與不歧視，以及問責。

蘇振綱表示，台灣在半導體與AI發展居關鍵地位，政府將持續推展優勢，針對AI模型發展以及未來在各產業的應用，進行風險管理與資料治理，增進民眾福祉。

產業鏈 政院 黃仁勳

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