勞工婚假8天增至14天 王育敏：應視產業給更多期限彈性

勞動部預告修正「勞工請假規則」，欲將婚假從原本8日延長至14日，預計最快今年10月1日上路。國民黨立委王育敏表示，這項政策方向雖然正確，但各產業業務狀況不同，應該給予「婚假期限」更多彈性。

王育敏指出，依照勞動部表示，婚假應在登記日起3個月內請畢，若經雇主同意，則可延長至1年內請完；但現今新人登記日跟宴客日時間間隔本就數月至一年不等，若中央有心執行「台灣人口對策新戰略」，或許可以考慮為勞方爭取最優權益，婚假期限直接延長至1年內請完。

王育敏也指出，政策公布後也有網友表示，應放寬讓勞工可指定放婚假的時間，想申請婚假的再申請，不要限制必須在時限內請婚假。她認為，少子化是長期且複雜的結構性問題，單靠增加婚假仍然有限。政府除了持續完善婚、孕、生育及育兒各階段的友善職場與家庭支持政策外，更應全面盤點影響年輕世代結婚、生育意願的原因，才能真正營造敢婚、願生、安心養育孩子的環境。