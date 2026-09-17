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賴總統：盼台美早日簽署避免雙重課稅協定 開創更有利投資環境

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴清德總統17日上午接見「美國密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）訪團」，並表示，台灣與密西根州產業高度互補，期待促成更多產業合作，提升供應鏈韌性及科技、產業安全；亦盼台美早日簽署「避免雙重課稅協定」，為雙方企業開創更有利投資環境。

賴總統致詞時表示，很高興再次與魏美桂州長見面，這是她三年內第三度率團訪問台灣，充分展現對台灣的高度重視，這也是台灣與密西根州不斷深化友好情誼的最佳證明。尤其兩年前魏美桂州長專程來台主持密西根州駐台辦事處的開幕典禮，感謝她這些年來持續推動密西根州與台灣在經貿、人才及技術等領域的交流合作。

賴總統也感謝密西根州議會參眾兩院長期支持台灣，除了成立跨黨派的「友台連線」，更連續五年通過友台決議，力挺台灣參與國際組織並支持深化台美經貿合作，現在台灣與密西根州已經建立更深厚的夥伴關係。

賴總統進一步指出，密西根州是全球汽車產業重鎮，在智慧交通、車用軟體、資通訊以及工業自動化等領域，與台灣的半導體、電子零組件及智慧製造等產業高度互補。因此，有越來越多台灣企業前往密西根州投資發展。當前台灣正積極發展無人機產業，期待透過魏美桂州長這次來訪，促成台美更多產業合作，一起提升供應鏈韌性，也強化彼此的科技及產業安全。

賴總統表示，近年來台美的經貿與投資不斷升溫，去年台灣成為美國第四大貿易夥伴，美國則是台灣最大對外投資目的國及出口市場。期盼台灣與美國早日簽署「避免雙重課稅協定」，為雙方企業開創更有利的投資環境，相信有助台商在密西根州建立更完整的產業聚落，促進繁榮發展。

最後，賴總統再次歡迎訪團，祝福訪問行程順利、收穫豐碩，也請魏美桂州長與訪賓繼續支持台灣，共同努力為台美經貿夥伴關係注入更多發展動能、共創雙贏。

州長魏美桂致詞時表示，很高興再次與賴總統見面，此次與州政府團隊成員、地方民選官員及重要企業夥伴共同來訪，盼從地方層級深化雙方產業及人民之間的連結。能在中秋節前夕這個與親友團聚的時刻再次相聚，也格具意義。

魏美桂恭喜賴總統就任兩年來所取得的成就，進一步強化了台美關係；她也為雙方關係日益緊密感到自豪，並恭喜台灣人民落實井然有序且透明公開的治理與選舉制度，充分展現台灣的民主力量。

魏美桂說，密西根州很高興能為強化台美關係貢獻心力，也樂見密西根州企業選擇到台灣投資，而台灣企業也到密西根州投資。兩年前，宣布成立密西根州駐台貿易辦事處，此後雙邊有更多投資、文化交流及學術方面合作。

魏美桂表示，很高興迎來台灣企業在密西根州推動多項新計畫，包括汽車電子、晶片設計等產業。這些計畫目前進展順利，她並感謝台灣企業選擇在密西根州發展。此次訪台，也很高興宣布台中市與密西根州奧克蘭郡締結姊妹市。

最後，魏美桂代表密西根州人民，感謝賴總統對雙邊夥伴關係的投入，並對密西根州與台灣的未來發展充滿期待。她期盼台灣安全、繁榮，也對雙邊關係充滿信心，相信雙方攜手合作，能創造更多成果。

台美 賴總統 供應鏈

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