批中捷藍線遭中央卡5年、42億只給1億 盧秀燕：中部人心裡會有數

台中捷運藍線建設計畫進入施工高峰期，但原編列1615億元經費已不夠用，須增近千億才可望完成後續11個地下站工程。台中市長盧秀燕今表示，台中捷運藍線被中央卡了5年，經費也被中央苛扣，今年42億經費，中央只給1億，其他40億在哪裡？追加1000億有著落嗎？中央如果在區域治理上有所差異，相信中部人心裡會有數。

國民黨市議員劉士州今天在台中市議會總質詢表示，台中捷運藍線千億元缺口，市府要如何解決？

盧秀燕表示，台中捷運藍線與高雄捷運黃線同時間起案，路線規模也差不多，但高雄捷運黃線被中央迅速核定，且後續經費暴增1000多億，中央也迅速同意，台中捷運藍線卻被中央卡了5年，中央如果在區域治理上有所差異，民眾會看在眼裡。

盧秀燕說，大家都說台中是搖擺州，但中部人不搖擺，中部人很有智慧，「中部人都在看誰真正對我們好，而不是為了要選票就呼攏我們」，如果一樣的各大建設，其他縣市不用被卡，中部的每項建設都要被卡，經費被苛扣，中部人心裡會有數。

盧秀燕提到，年底選舉快到了，很多參選人開支票爭取選票，但有些人開的是有信用的票，有些人開的是芭樂票。台中捷運藍線經費，台中市府今年向中央申請42億經費，但現在9月了，中央只給我們1億，其他40億在哪裡？「我倒要看看、也想看看，中央執政黨怎麼對待台中，市長候選人、議員候選人有沒有像台北蘇巧慧，至少她敢發聲、叫板中央」，中央42億只給了1億，追加1000億有著落嗎？明年的經費會來嗎？開芭樂票的人會兌現？

盧秀燕強調，政治最重視誠信，市民很有智慧，記憶很好，不要以為一時呼攏民眾，民眾心裡會有數，她始終相信選民。