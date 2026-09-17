檢舉風波延燒！台中議員陸續停辦親子活動 政壇直言景氣差又遭刁難

訪美中的國民黨立委葛如鈞今日表示，中國AI是假的。訪美這幾天，他拿到許多具體情報，也印證了他一直以來的判斷。中國自己心裡有數，知道自己是隻紙老虎，大陸國家主席習近平看起來準備訪美，本身就是一種姿態的軟化。

2026-09-17 13:53