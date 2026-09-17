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檢舉風波延燒！台中議員陸續停辦親子活動 政壇直言景氣差又遭刁難
台中市議會近期傳出多位市議員原訂舉辦的系列親子活動，相繼宣布取消或緊急喊卡，引發地方熱議。據了解，此波「取消潮」主要源於近期頻繁接獲「民眾」向主管機關或選委會檢舉，指稱活動涉嫌違規，導致多名議員選擇停辦以避開爭議。
近幾年來，許多地方議員習慣透過舉辦氣球表演、吹泡泡、兒童劇團或戶外親子活動，拉近與選民距離，深受年輕家長歡迎。
然而，隨著選戰與地方角力升溫，活動屢遭有心人士檢舉，包括活動場地使用違規、贈送宣傳品價值爭議等違反選辦法。
對於這股停辦風潮，地方政壇人士私下坦言，現在大環境景氣欠佳，民眾生活壓力大，議員自籌資源舉辦免費的親子活動，本意是提供市民優質的假日休閒去處、減輕家長育兒負擔。沒想到卻淪為對手或特定人士隨意檢舉的標的，直言「檢舉人實在非常無聊」，讓很多承辦的業者寒心。
隨著多場活動相繼取消，地方不少家長對此感到可惜，期盼地方活動能回歸公益與市民福利本質，減少無謂的政治操作與惡意檢舉。
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