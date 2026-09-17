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稱有美方情報證實「中國AI是假的」 葛如鈞：中國自知是隻紙老虎

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
訪美中的國民黨立委葛如鈞今日表示，中國AI是假的。訪美這幾天，他拿到許多具體情報，也印證了他一直以來的判斷。中國自己心裡有數，知道自己是隻紙老虎，大陸國家主席習近平看起來準備訪美，本身就是一種姿態的軟化。圖／截自葛如鈞臉書
訪美中的國民黨立委葛如鈞今日表示，中國AI是假的。訪美這幾天，他拿到許多具體情報，也印證了他一直以來的判斷。中國自己心裡有數，知道自己是隻紙老虎，大陸國家主席習近平看起來準備訪美，本身就是一種姿態的軟化。圖／截自葛如鈞臉書

訪美中的國民黨立委葛如鈞今日表示，中國AI是假的。訪美這幾天，他拿到許多具體情報，也印證了他一直以來的判斷。中國自己心裡有數，知道自己是隻紙老虎，大陸國家主席習近平看起來準備訪美，本身就是一種姿態的軟化。

葛如鈞表示，就在上周，美國AI公司Anthropic直接點名7家中國AI公司，包括阿里巴巴、DeepSeek、Moonshot（Kimi）、智譜、小米、商湯、MiniMax，對他們的Claude模型發動「工業規模」的盜用與蒸餾。其中Kimi更被抓到：偷偷把自己用戶的問題轉送給美國的Claude回答，再假裝成是自己做的，短短三個月就高達 2,300 萬次。

說穿了，號稱要「彎道超車」的中國AI，骨子裡還在偷接美國模型的管線。這不是超英趕美，這是換殼代工。

葛如鈞指出，再看華為，這陣子供應鏈與良率並不穩定，甚至傳出任正非一家叛逃，那套「超英趕美」的神話，其實已經被中國大陸自己戳破了。

葛如鈞強調，作為同一個民族，當然打從心底希望，中華文化所在的每一塊土地，產業、經濟、科技都能真正富強。但現實很殘酷，今天中國在機器人、無人機、AI上的所謂領先，很大一部分是一場包裝精美的假象。

葛如鈞說，真正的強韌，會發生在台美聯手，會發生在民主的DNA殖入中國大陸。從最上游的晶片技術，到製造能力與美國建立的深厚連結；再到中型、大型無人機，以及「AI駕駛員」這類關鍵技術在台灣落地，這才是真本事，不是PPT上的數字。

葛如鈞表示，這趟訪美收穫非常豐碩，他看見的是中華民國強韌的本質，以及與民主友邦深度連結所帶來的最大價值。紙老虎想變成真正的老虎，唯一的路，是灌注真正民主科技的DNA。

葛如鈞提到，一個世界，可以容得下多個強國；但長遠來看，只容得下一種國家的形態「民主」。而在整個華人世界裡，真正民主、真正反共，曾經拋過頭顱、灑過熱血的政黨，就是中國國民黨，中華民國的國民黨。

葛如鈞也說，同時也必須嚴正表態，面對台灣司法評比的大幅退步，面對「6月的案件、9月才辦彰化」這種以司法干預地方民主政治的操作，表示最嚴厲的譴責。中華民國台灣要捍衛民主，第一優先，就是換掉民進黨這個假扮民主的詐騙政黨。

葛如鈞總結，此行赴美，得到許多支持，也澄清了許多誤會。接下來，會有許多好消息，台美關係也將更加深化。敬請期待「一個新世代的國民黨」。

情報 葛如鈞 美方

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