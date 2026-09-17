「健康幣」10月1日上線 卓揆盼養成國人健康習慣新模式

行政院長卓榮泰17日於行政院會聽取衛生福利部「健康幣政策推動規劃」報告，並感謝衛福部做了相當嚴密的準備工作，以及壽險業者、醫療機構、運動場域、社區藥局、零售與量販商家共同響應，期許未來能有更多企業加入，共同促進國人健康。

卓榮泰指出，「健康台灣」是政府施政的核心目標，除持續精進疾病治療，更重視疾病預防及健康促進，以減緩醫療及健保支出成長的財政壓力。而衛福部推出「健康幣」政策，目的即希望鼓勵國人多關心自身健康，並透過日常行為養成健康習慣，降低慢性病與癌症風險。

卓榮泰說明，「健康幣」政策將於2026年10月1日上線，民眾只要下載健保快易通APP，填寫生活型態量表，或是做健康檢查、癌症篩檢、施打疫苗等健康促進項目，即可累積健康幣，累積滿1,000幣後，可至指定通路，兌換健康商品、醫療服務、運動課程等，以實質回饋鼓勵民眾養成健康習慣。

針對上述政策，卓榮泰請衛福部妥善規劃政策宣導及使用引導，尤其應注意高齡長者需求及數位落差民眾的各種迫切需求；同時從學校教育、運動、交通、職場、健康產業及社區各面向，偕同相關機關，擴大民眾在日常生活中累積健康幣的項目，並結合醫療院所、藥局及民間業者各項資源，增加健康幣的使用範圍及選擇。

卓榮泰請衛福部會同運動部，共同研議健康幣與運動幣的整合及加值機制，擴大鼓勵全民提高運動風氣，養成健康習慣新模式；同時也請衛福部持續與縣市政府研議，整合現有優良機制，共同合作打造「健康台灣」。在「健康幣」政策上路之後，卓院長責成衛福部持續滾動檢討實施績效及國人參與程度，並就內容再優化，及早提出第二階段之規劃內容項目；另應重視個資保護、資安維護、資料治理等面向，更有效率針對公共衛生議題進行各項研究分析，以促進全民健康。