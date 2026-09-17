卓揆：提高行政效率並依法行政 落實執行今年度總預算

行政院長卓榮泰17日於行政院會表示，115年度中央政府總預算案已於8月14日經立法院三讀通過，據悉立法院將於近日咨請賴總統公布；在賴總統公布之後，請各部會即刻按計畫時程執行，在今年度所剩有限時間內，務必提高行政效率，將計畫、預算執行完畢。他相信各部會都已做好完善準備，可以馬上開始執行，如需加緊作業事項，務必按照合法程序妥善執行。

卓榮泰強調，即使執行時間有限，但是再急、再趕，都要「遵守法律、依法行政」來執行各項計畫；縱使再辛苦、再累，都要把人民的福祉放在第一位，將國家重大政策的落實執行列為最優先。卓院長請行政團隊務必在有限時間內，將預算妥善執行完畢，而後續仍有追加預算尚待國會審議，工作量會非常大，希望行政團隊能夠全力完成。