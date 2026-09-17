駁司法獨立倒退 政院：降分主因為憲法法庭長期無法運作

國際組織「國際民主及選舉協助研究所」（IDEA）報告指台灣司法獨立指標退步。行政院指出，台灣在整體法治項目仍屬前段班，而司法獨立表現降分原因，並非司法審判被否定，而是因為憲法法庭長期無法運作。法務部強調，司法獨立是審判與偵查的核心價值，不容挑戰。

瑞典斯德哥爾摩國際組織「國際民主及選舉協助研究所」（IDEA）15日公布「2026全球民主現況」報告，台灣在司法獨立指標由高度表現退後至中段表現；但在「國會監督效能」，全球多數國家呈現倒退，僅十三國被列為進步，台灣名列其中。

該報告的補充資料來源民主追蹤器，記錄台灣憲法法庭於2025年12月駁回已在2024年生效的憲法訴訟法修正案，引發的爭議，包括該裁決僅由8名在任大法官中的5人做出，另3人拒絕，不但有爭議，也讓人擔心司法權過度擴張。

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會指出，法務部昨日已清楚說明，台灣在「法治」項目仍是前段班，而司法獨立表現去年降到中段班，並非因為司法審判被否定，是因為憲法法庭長期無法運作，其參考指標是「自由之家（Freedom House）」報告。該報告明確指出，憲法法庭是因人事任命長期缺額，多數時間無法運作才遭到降分。

法務部次長黃謀信補充，IDEA的報告中設有「法治」總指標，以下還有「司法獨立」的次指標，台灣在2025年分數為0.673，屬中度表現，但報告並未說明理由，也未指明是因任何個案，或因檢察官、司法官在司法獨立上受到干擾。

黃謀信提到，IDEA報告參考的「自由之家」數據中，台灣歷年在「司法獨立」項目皆為滿分4分，僅在2025年降為3分；自由之家報告也清楚載明，降分原因是憲法法庭在2025年大部分時間沒辦法運作。

「司法獨立是審判與偵查的核心價值，絕對不容許挑戰。」黃謀信重申，IDEA報告並未指涉任何個案或司法官員受到干預，而是指向憲法法庭長期無法運作這項制度性原因；從整體來看，台灣在整體法治表現面，仍在前段班。

此外，近期泰國總理將與美國總統川普對話，推進雙邊貿易，各界關注台美經貿小組近期動作，李慧芝說，政府會持續與美方保持密切聯繫，致力維護我國在台美貿易協定（ART）及投資備忘錄（MOU）中取得的優惠待遇。