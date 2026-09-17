台灣司法獨立表現評分下降 民進黨：藍白癱瘓憲法法庭所致

International IDEA 最新「2026全球民主現況」報告指出，台灣司法獨立表現下降。民進黨今天在官方臉書表示，罪魁禍首就是藍白。

民進黨指出，國民黨和民眾黨見獵心喜，立刻喜孜孜地大做文章，但是藍白兩黨是不是沒有把報告看清楚？「2026全球民主現況」的司法獨立表現評分，從2024年的0.739，下降到2025年的0.673，主要依據是參考自由之家Freedom House的「Freedom in the World 2026」報告。

民進黨表示，這份報告清楚指出，憲法法庭任命的政治分歧，造成了長期空缺，導致大部分時間無法運作，於是評分下降。相較之下，台灣「民事與刑事程序是否都遵循正當程序」等問題，依然都是滿分。

民進黨指出，憲法法庭為什麼會停擺？不就是因為藍白兩黨在立委翁曉玲、黃國昌等人把持下，惡搞立法院，進而濫權癱瘓了憲法法庭的正常運作嗎？

民進黨表示，包括藍白立委在2024年12月24日、2025年7月25日，兩度封殺大法官人事案，以及惡修「憲法訴訟法」，違憲提高了憲法法庭判決的門檻，還多次惡意刪凍司法院預算，試圖干擾法院的獨立運作；凡此種種，都造成憲法法庭大受干擾，人民及機關爭議難以尋求憲法訴訟來救濟，現在藍白兩黨拿司法獨立評比下降來批評，不覺得可笑嗎？