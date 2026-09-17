賴總統盼台美簽避免雙重課稅協定 促無人機產業合作

總統賴清德今天接見美國密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer）訪團表示，台灣正積極發展無人機產業，期待促成更多台美產業合作，提升供應鏈韌性及科技、產業安全；他並盼台美早日簽署「避免雙重課稅協定」，為雙方企業開創更有利的投資環境。

總統府發布新聞稿指出，賴總統上午在總統府接見魏美桂訪團。他表示，這是魏美桂3年內第3度率團訪台，充分展現對台灣的重視。2年前魏美桂曾來台主持密西根州駐台辦事處開幕典禮，這些年持續推動密西根州與台灣在經貿、人才及技術等領域交流合作。

賴總統指出，密西根州是全球汽車產業重鎮，在智慧交通、車用軟體、資通訊及工業自動化等領域，與台灣半導體、電子零組件及智慧製造等產業高度互補，已有越來越多台灣企業前往密西根州投資發展。

他說，台灣目前正積極發展無人機產業，期待透過魏美桂此次來訪，促成台美更多產業合作，共同提升供應鏈韌性，也強化彼此科技及產業安全。

賴總統表示，近年台美經貿與投資持續升溫，去年台灣成為美國第4大貿易夥伴，美國則是台灣最大對外投資目的國及出口市場。他期盼台美早日簽署「避免雙重課稅協定」，為雙方企業開創更有利的投資環境，相信也有助台商在密西根州建立更完整的產業聚落，促進繁榮發展。

賴總統也感謝密西根州議會參眾兩院長期支持台灣，除成立跨黨派「友台連線」，更連續5年通過友台決議，支持台灣參與國際組織及深化台美經貿合作。他表示，台灣與密西根州已建立更深厚的夥伴關係，期待雙方持續擴大交流。

魏美桂致詞表示，此次與州政府團隊、地方民選官員及企業夥伴共同訪台，希望從地方層級深化雙方產業及人民之間的連結。密西根州很高興能為強化台美關係貢獻心力，也樂見密西根州企業赴台投資，以及台灣企業前往密西根州布局。

魏美桂指出，2年前密西根州成立駐台貿易辦事處，此後雙方有更多投資、文化交流及學術合作。她也很高興看到台灣企業在密西根州推動汽車電子、晶片設計等新計畫，目前進展順利，並感謝台灣企業選擇在密西根州發展。

魏美桂表示，此次訪台期間，台中市與密西根州奧克蘭郡締結姊妹市。她說，對密西根州與台灣未來發展充滿期待，也期盼台灣安全、繁榮，相信雙方持續攜手合作，能創造更多成果。