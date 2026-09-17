健康幣10月上路 卓榮泰：研議與運動幣整合及加值機制

健康幣將在10月1日配合公費流感疫苗開打上路，行政院長卓榮泰指出，盼透過實質回饋，鼓勵民眾養成健康習慣，他指示衛福部會同運動部，研議健康幣與運動幣整合及加值機制，擴大全民運動風氣。他提到，政策上路後，應就實績、成效再優化，及早提出第二階段規畫內容項目。

卓榮泰指出，健康台灣是政府施政的核心目標，除了精進疾病的治療，也要更加重視預防和健康促進，以減緩醫療及健保支出成長的財政壓力。衛福部推出「健康幣」政策，就是希望鼓勵國人多關心自己的健康，並透過日常的行為養成健康習慣，降低慢性病與癌症風險。

卓榮泰說明，健康幣政策將於今年10月1日上線，民眾只要下載健保快易通APP，填寫生活型態量表，或是做健康檢查、癌症篩檢、施打疫苗等健康促進的項目，就能累積健康幣，累積滿1000幣後，可以到指定通路，兌換健康商品、醫療服務、運動課程等，以實質回饋鼓勵民眾養成健康習慣。

針對政策即將上路，卓榮泰請衛福部妥善規畫政策宣導及使用引導，尤其注意高齡長者及數位落差民眾的各種迫切需求；同時從學校教育、運動、交通、職場、健康產業及社區各面向，偕相關機關擴大民眾在日常生活中累積健康幣的項目，並結合醫療院所、藥局及民間業者各項資源，增加健康幣的使用範圍及選擇。

此外，卓榮泰指示衛福部會同運動部，共同研議健康幣與運動幣整合及加值機制，擴大鼓勵全民提高運動風氣，養成健康習慣新模式。衛福部也應該繼續與縣市政府研議，與縣市政府現有好的機制整合，合作打造健康台灣。

他說，在健康幣上路之後，請衛福部滾動式檢討實施績效、國人參與程度，並就內容再優化，及早提出第二階段規畫內容項目。關於個資保護、資安維護、資料治理等，也應該妥適加以運用，讓公共衛生更有效率地去做各項研究分析。

健康幣已連結健康存摺，透過健保快易通APP即可查詢並兌換。圖／行政院提供