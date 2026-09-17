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AI 巨頭喊放緩掀討論 政院：國內業者反應需求仍強勁

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

全球AI產業持續快速發展，近期市場開始關注AI模型效能提升速度是否可能放緩，進而影響台灣AI供應鏈業者的獲利與政府稅收。對此，行政院發言人李慧芝17日表示，AI發展與應用仍是全球重要趨勢，政府將持續推動AI新十大建設，結合台灣半導體及通訊產業優勢，維持台灣在全球AI供應鏈的關鍵地位。

李慧芝指出，AI技術發展涉及投資、創新與應用，台灣在AI基礎建設及晶片製造等領域具有重要角色，相關產業目前仍受到國際市場關注。未來也會持續觀察模型效率變化對產業及市場的影響。

國科會也表示，AI發展應兼顧創新與風險管理，政府目前依照AI基本法相關規範推動AI治理，並以人類自主、隱私保護、資料治理、永續發展與福祉、資訊與資通安全、公平與不歧視等原則作為推動方向。

國科會指出，依AI基本法規劃，在法案施行後兩年內，各部會將依所主管的作用法，針對AI模型及產業應用進行風險管理，同時推動資料治理等相關工作。未來也將持續延伸台灣在半導體及AI領域的優勢，同時掌握國際AI產業發展變化。

經濟部補充，台灣目前在AI半導體供應鏈中具有關鍵地位，且與產業及業者保持溝通，目前從國際客戶反映來看，AI相關技術基礎建設需求仍然強勁。至於AI模型發展速度、模型效率及獲利模式後續是否出現變化，仍須持續觀察全球產業發展。

在政策布局方面，李慧芝強調，政府將透過AI新十大建設，進一步結合台灣既有半導體、通訊等產業優勢，強化AI產業發展。AI產業仍處於快速演進階段，除掌握產業需求及供應鏈機會，也將同步建立AI治理及風險管理機制，在推動技術發展的同時兼顧資料、安全及應用風險。

政院 半導體 供應鏈

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