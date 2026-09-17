央行將開會決定是否升息 政院：待決策出爐再通盤評估因應

美國聯準會已宣布升息一碼，我國央行今日也將召開第三季理監事會議，外界都在關注是升息還是維持利率，對此，行政院17日表示，對於央行利率的決議皆是尊重獨立機關的決策，不會預設立場。如果有相關決策做成，將依照內容進行通盤評估及因應。

Fed周三將聯邦基金利率目標區間調高至3.75%至4%，為2023年來首度升息。而我國央行也將在稍晚召開第三季理監事會議，各界預估我國升息機率也將提高。

對此，行政院發言人李慧芝表示，央行利率決策都是尊重獨立機關的決策，不會預設立場。如果有相關決策做成，政府會依照內容進行通盤評估及因應，也會請相關部會滾動檢討相關調整措施。

另外明日也將登場的電價審議委員會，將決定10月電價是否調整，李慧芝強調，關於電價跟最低工資的部分，都是尊重審議會的專業決策。此外，政院提出的追加預算，也包括因應中東衝突的民生安定措施，其中包括1,875億元，當中也包括補貼中油因器材及天然氣價格凍漲，以及上半年台電電價凍漲等相關預算。希望立法院可以支持，減緩台電以及全民的壓力。