全球掀AI放緩論 政院：算力即國力 續確保台灣關鍵地位

近期美國AI企業領袖以安全為由呼籲放緩研發腳步，行政院指出，院長卓榮泰多次表明「算力即國力」，台灣在全球AI產業中扮演關鍵角色，也通過AI基本法，確保產業發展不以危害人類為前提，對於模型效能發展速度以及對產業獲利的影響，將持續密切關注。

媒體關注，國際上出現放緩AI研發的聲音，但台灣是AI產業供應鏈的重要一環，是否會因此受到衝擊，影響相關產業獲利與政府稅收。

李慧芝表示，AI技術發展與產業應用已是全球趨勢，根據外媒觀察家報2025年發布的全球AI指數，台灣排名第16，在投資、創新及應用成果名列前茅，顯見台灣在全球AI基礎設施和晶片代工領域擁有關鍵角色；我國企業也表示，國際對AI技術建設的需求維持不減。

為因應國際技術演進和市場需求，李慧芝說，政府持續推動AI新十大建設，結合台灣半導體與資通訊的優勢，確保台灣在AI產業鏈中的關鍵地位，從產業面到國家面全面提升。針對模型效能發展速度及對產業獲利影響，會持續密切關注。

經濟部產業發展署組長張哲倫補充稱，各國客戶對AI基建需求十分旺盛，台灣政府與重要業者的聯繫也相當暢通。

針對AI風險，李慧芝說，政府相當重視AI管理，確保AI發展不以危害人類為前提。國科會副主委蘇振綱指出，今年初通過的AI基本法揭櫫未來發展的7大原則，包含人類自主、隱私權保護、資料治理、永續發展、資安、公平、不歧視，以及問責。

蘇振綱表示，AI基本法通過後，將用2年時間，透過各部會的作用法，針對AI模型發展與各行各業應用，建立風險管理和資料治理的作業規範；台灣在半導體及AI發展具關鍵地位，將持續推展優勢，同時重視資料保護及風險管理，增進全體國人福祉。