台灣國會監督指標進步 國民黨：有效制衡是應盡責任

根據國際民主及選舉協助研究所（IDEA）的「2026全球民主現況」報告，台灣2020至2025年間「有效國會」指標顯著改善。國民黨今天表示，IDEA的研究結果說明，強力監督政府不是民主倒退，有效制衡行政權本來就是民主國會應盡的責任。

總部位於瑞典斯德哥爾摩的「國際民主及選舉協助研究所」（IDEA）15日公布「2026全球民主現況」（The Global State of Democracy 2026）報告，評估司法獨立、選舉可信度、言論自由與司法近用等面向。

國民黨今天發出新聞稿指出，台灣2020年至2025年間「有效國會」（Effective Parliament）指標顯著改善，是全球僅13個、約8%進步的國家之一，而這項指標衡量的核心正是國會能否有效制衡行政權、讓行政部門向人民負責。

文傳會主委陳以信說，國際民主研究顯示台灣的國會有效制衡行政權，但行政院長卓榮泰卻反過來把國會監督污名化成「國會擴權」，甚至以不副署對抗國會三讀法律，「真正反民主的不是國會監督太強，而是行政權拒絕制衡。真正走向擴權的不是國會，而是卓榮泰的行政院」。

陳以信表示，IDEA所謂「有效國會」，不是看國會替行政院通過多少法案，也不是看在野黨是否配合政府，而是衡量反對黨能否發揮監督作用、國會能否調查行政部門、質詢政府官員，以及行政權能否受到有效監督與制約。2024年國民黨成為國會最大黨後，在野力量對行政權的制衡明顯增強。IDEA的研究結果說明，強力監督政府不是民主倒退，有效制衡行政權本來就是民主國會應盡的責任。

陳以信認為，民進黨失去國會多數後，面對監督不是反省，而是不斷把國會監督污名化成「國會擴權」。卓榮泰更一再把行政院不喜歡的國會決議貼上違憲標籤，甚至以不副署阻止三讀法律生效。國民黨認為，這不是尊重權力分立，而是行政權不願接受制衡。

國民黨立委李彥秀則表示，在174國的數據評比中，僅有13個國家在「國會監督效能」上被評比為進步，讓台灣的民主韌性再次被世界看見，不僅打臉民進黨過去2年多對國會的惡意抹黑攻擊，更讓去年的大罷免成為國際笑話。

李彥秀也說，IDEA的報告結果，還給立法院一個公道，也讓全世界看見「民進黨大外宣」之外，台灣民主與韌性的真實面貌，期待未來立法院能更透過國會外交以及政黨外交，積極地將國會的監督與表現、台灣的民主韌性、公民的力量向全世界發聲。