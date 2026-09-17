快訊

讀1天休學…科大生「體驗價1萬8」自嘲很盤 校方曝規定：可提供詳細計算

鉛球冠軍刺死18歲女友 當庭出示手抄「解冤咒」國民法官判無期

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳯選情受牽動

聽新聞
0:00 / 0:00

總預算即將送到行政院 卓榮泰：妥善執行務必守法

中央社／ 台北17日電

立法院預計這週將今年度總預算送至行政院，行政院長卓榮泰今天表示，待總預算送至行政院且送請總統公布後，請各部會務必在有限時間內提高行政效率，將各項計畫預算執行完畢，且要嚴格按照合法程序辦理。

立法院8月14日完成115年度總預算三讀，預計這週將7大冊總預算內容送至行政院。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰指出，待總預算送至行政院且送請總統公布後，請各部會務必在有限時間內提高行政效率，若有需要加緊作業，務必要嚴格按照合法程序執行，再急、再趕都必須遵守法律、依法行政。

卓榮泰表示，無論多辛苦，政府都要把民眾福祉放在第一位，落實執行國家重大政策為最優先，請行政團隊務必在有限時間內妥善執行預算，緊接著還有追加預算等待立法院審議，行政團隊工作量非常龐大，希望大家全力以赴。

行政院會日前通過「115年度中央政府總預算追加預算案」，歲出規模為新台幣6076.3億元，前3大項目分別為增資台灣中油公司2338.3億元、因應中東衝突民生安定措施經費1874.8億元，以及提升防衛作戰能力與配合增加軍職人員待遇經費1456.9億元。

卓榮泰 行政院 總預算

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

今年度總預算將送抵政院 卓榮泰令：有限時間內執行完畢

今年度總預算將送抵 卓榮泰：力拚讓國家進步更快

影／立法院三讀總預算一個月未送出 卓榮泰：我們也在癡癡的等

卓揆稱「痴痴等總預算」 在野批說瞎話

相關新聞

Fed升息 行政院：利率尊重央行 盼立院支持追加預算減緩全民壓力

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息1碼，針對各界關注國內通膨壓力及央行理監事會議可能跟進升息，加重民眾貸款負擔，行政院說，尊重央行決策，不預設立場，相關部會將視決策內容進行通盤評估與應對。至於電價與最低工資是否調整，尊重相關審議會的專業決定。

駁司法獨立倒退 政院：降分主因為憲法法庭長期無法運作

國際組織「國際民主及選舉協助研究所」（IDEA）報告指台灣司法獨立指標退步。行政院指出，台灣在整體法治項目仍屬前段班，而司法獨立表現降分原因，並非司法審判被否定，而是因為憲法法庭長期無法運作。法務部強調，司法獨立是審判與偵查的核心價值，不容挑戰。

稱有美方情報證實「中國AI是假的」 葛如鈞：中國自知是隻紙老虎

訪美中的國民黨立委葛如鈞今日表示，中國AI是假的。訪美這幾天，他拿到許多具體情報，也印證了他一直以來的判斷。中國自己心裡有數，知道自己是隻紙老虎，大陸國家主席習近平看起來準備訪美，本身就是一種姿態的軟化。

台灣司法獨立表現評分下降 民進黨：藍白癱瘓憲法法庭所致

International IDEA 最新「2026全球民主現況」報告指出，台灣司法獨立表現下降。民進黨今天在官方臉書表示，罪魁禍首就是藍白。

健康幣10月上路 卓榮泰：研議與運動幣整合及加值機制

健康幣將在10月1日配合公費流感疫苗開打上路，行政院長卓榮泰指出，盼透過實質回饋，鼓勵民眾養成健康習慣，他指示衛福部會同運動部，研議健康幣與運動幣整合及加值機制，擴大全民運動風氣。他提到，政策上路後，應就實績、成效再優化，及早提出第二階段規畫內容項目。

全球掀AI放緩論 政院：算力即國力 續確保台灣關鍵地位

近期美國AI企業領袖以安全為由呼籲放緩研發腳步，行政院指出，院長卓榮泰多次表明「算力即國力」，台灣在全球AI產業中扮演關鍵角色，也通過AI基本法，確保產業發展不以危害人類為前提，對於模型效能發展速度以及對產業獲利的影響，將持續密切關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。