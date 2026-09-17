總預算即將送到行政院 卓榮泰：妥善執行務必守法

立法院預計這週將今年度總預算送至行政院，行政院長卓榮泰今天表示，待總預算送至行政院且送請總統公布後，請各部會務必在有限時間內提高行政效率，將各項計畫預算執行完畢，且要嚴格按照合法程序辦理。

立法院8月14日完成115年度總預算三讀，預計這週將7大冊總預算內容送至行政院。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰指出，待總預算送至行政院且送請總統公布後，請各部會務必在有限時間內提高行政效率，若有需要加緊作業，務必要嚴格按照合法程序執行，再急、再趕都必須遵守法律、依法行政。

卓榮泰表示，無論多辛苦，政府都要把民眾福祉放在第一位，落實執行國家重大政策為最優先，請行政團隊務必在有限時間內妥善執行預算，緊接著還有追加預算等待立法院審議，行政團隊工作量非常龐大，希望大家全力以赴。

行政院會日前通過「115年度中央政府總預算追加預算案」，歲出規模為新台幣6076.3億元，前3大項目分別為增資台灣中油公司2338.3億元、因應中東衝突民生安定措施經費1874.8億元，以及提升防衛作戰能力與配合增加軍職人員待遇經費1456.9億元。