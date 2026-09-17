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謝典霖涉賄遭聲押藍盼辦案政治中立　綠：尊重司法

中央社／ 台北17日電

彰化縣議長謝典霖及父母等5人，遭彰化地檢署當庭逮捕聲押。民進黨團幹事長莊瑞雄今天表示，案件已經進入司法程序，民進黨團尊重司法。

國民黨文傳會主委陳以信則說，國民黨尊重司法，但判決確定前必須堅守無罪推定；查賄沒有藍綠，司法更不能有顏色，檢調應以一致標準辦案、謹守政治中立。

台灣彰化地方檢察署今天發布新聞稿表示，彰化縣議會於今年6月間有溪湖鎮民眾參與餐敘活動引發爭議，地檢署即分案由檢察官偵辦。經檢察官訊問後，認被告謝典霖及其父親謝新隆、母親鄭汝芬等5人，均涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押原因及必要，當庭逮捕並向法院聲請羈押。

莊瑞雄上午透過新聞稿表示，案件已經進入司法程序，民進黨團尊重司法，也不預先對個案作有罪或無罪的判斷。

至於外界質疑檢方啟動偵辦的依據，莊瑞雄說，檢方可以在不影響偵查的前提下，就依法能公開的程序適度說明。政治人物提出檢舉或質疑，與檢察機關是否具備偵辦事證，仍是兩個層次，不宜僅從時間先後就推論司法受到政治介入。

莊瑞雄表示，對偵查程序若有疑義，可以透過司法程序釐清。對任何政黨、任何政治人物，都應該回到同一套法律標準，讓證據與司法程序說話。

此外，陳以信今天回應表示，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧公開指控後，彰化地檢署隨後分案偵辦，檢方應說清楚啟動偵辦的依據為何，究竟是掌握具體事證，還是政治人物一指控檢調就出手。

陳以信強調，國民黨尊重司法，但法院判決確定前必須堅守無罪推定；查賄沒有藍綠，司法更不能有顏色，檢調應以一致標準辦案、謹守政治中立，不應淪為任何政黨打擊對手的打手。

謝典霖 聲押 司法

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