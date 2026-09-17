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Fed升息 行政院：利率尊重央行 盼立院支持追加預算減緩全民壓力

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者邱德祥／攝影
行政院發言人李慧芝。記者邱德祥／攝影

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息1碼，針對各界關注國內通膨壓力及央行理監事會議可能跟進升息，加重民眾貸款負擔，行政院說，尊重央行決策，不預設立場，相關部會將視決策內容進行通盤評估與應對。至於電價與最低工資是否調整，尊重相關審議會的專業決定。

面對國內外通膨風險，媒體關注電價、基本工資是否凍漲，以及政府對央行利率決策的因應方案。

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時說明，關於電價與最低工資，行政院尊重審議會專業決策。為穩定民生，行政院已提出追加預算，其中編列1875億元用於因應中東衝突民生安定措施，包括補貼中油公司因凍漲、緩漲汽柴油及天然氣價格的吸收成本，以及上半年補貼台電電價凍漲的經費。

她說，希望立法院支持追加預算，減緩台電與全民的壓力。

對於央行今日下午的利率決策，李慧芝強調，行政院尊重央行作為獨立機關，不預設立場，若有相關決策，行政院會視內容通盤評估和因應，並請相關部會滾動檢討調整措施。

央行 升息 Fed

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